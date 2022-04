Najvyšší súd prvý pokus o rozpustenie ĽSNS zamietol. Jedným z dôvodov bolo aj to, že nikto z poslancov strany nebol dovtedy právoplatne odsúdený. „Senát Najvyššieho súdu nemal zákonnú právomoc rozhodovať o otázke, či sa predseda žalovanej strany a dvaja ich poslanci dopustili spáchania trestného činu,“ konštatoval senát v apríli 2019. Odvtedy sa však situácia výrazne zmenila. O pár mesiacov nato odsúdili vtedajšieho poslanca ĽSNS Milana Mazureka (28) za prečin hanobenia národa, rasy či presvedčenia a najnovšie Kotlebu za prejav sympatie k neonacizmu.

Generálna prokuratúra v roku 2019 súboj o rozpustenie ĽSNS prehrala. Po odsúdení ich šéfa sa však vynorili výzvy na generálneho prokurátora Maroša Žilinku (51), aby sa o to pokúsila opäť. Ten však na naše otázky neodpovedal. „Ak chcete vidieť učebnicový prípad zlyhania a odfláknutia práce, tak takto by to mohlo vyzerať,“ povedal v minulosti Žilinka o práci Generálnej prokuratúry vo veci rozpustenia ĽSNS pod vedením jeho predchodcu vo funkcii Jaromíra Čižnára (57).

Odborníci sa zhodujú, že aktuálne je ĽSNS „zrelá" na rozpustenie. „Bolo by úplne legitímne stranu rozpustiť a to z dôvodu, že ide v jej prípade o neofašistickú stranu, ktorá je svojimi hodnotami v protiklade k demokratickým princípom,“ povedal pedagóg Univerzity Komenského a expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Strana sa vo svojej ideológii podľa odborníka vyznačuje ústrednými znakmi, ako sú ultranacionalizmus, autoritárstvo spočívajúce v politike práva a poriadku, populizmus, protidemokratický sentiment a fašistické dedičstvo nadväzujúce na odkaz slovenského štátu.

