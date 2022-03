Lavrov pritom pre Al-Džazíru povedal, že sa snažia o prímerie. „Ponúkame dohodu. Zabezpečí zákonné práva všetkých národov, ktoré žijú na Ukrajine, čo zahŕňa všetky národnostné menšiny,” povedal politik s tým, že Moskva pred dohodou nepožaduje kapituláciu Ukrajiny. Pôvodne Rusko žiadalo, aby napadnutá krajina okamžite zložila zbrane. Ruský minister dokonca tvrdil, že uznáva prezidenta Volodymyra Zelenského (44) ako ukrajinského lídra. „Niekto chcel, aby Rusko uviazlo v umelo vytvorenom konflikte,“ povedal tiež v rozhovore.

Politológ Jozef Lenč si myslí, že zmiernenie rétoriky je len cesta, ako sa Rusko z konfliktu snaží vykľučkovať najmä pred domácou a medzinárodnou verejnosťou. Lavrov vraj iba použil argumenty, ktoré ich západní podporovatelia už od začiatku hovorili. Dodal, že napríklad aj Smer opakuje, že konflikt je vojnou medzi USA a Ruskom, do ktorého bola krajina zatiahnutá: „Myslím si, že je to skôr snaha alibisticky prekryť svoj zločin než niečo, čo by evokovalo možnosť, že rýchlo príde k nejakej dohode.“

Ešte ďalej zašiel politický analytik a rodák z ruského Oriolu Grigorij Mesežnikov: „Kto by mohol vtiahnuť Rusko do tohto konfliktu? Putin. Veď on dal príkaz. Ja to beriem ako rétorický nič neznamenajúci úskok, pretože pokračuje vyvražďovanie civilistov. Oni sú zločinci.“ Mesežnikov poukazuje, že Rusko prišlo na prvé kolo mierových rokovaní vraj s neakceptovateľnými návrhmi. Na naše otázky neodpovedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (57).

