Šéf rezortu financií predstavil včera ďalšiu časť reformy, konkrétne to, ako chce meniť zdaňovanie práce. Navrhuje, aby bol celý systém založený na dvoch číslach – z hrubej mzdy má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a zamestnanec by mal po novom z hrubej mzdy odviesť len 19-percentnú daň. Podľa Matoviča by pri novom systéme malo 99 percent zamestnancov zarobiť v čistom viac ako v súčasnosti. Financmajster totiž verí, že zmenu zdaňovania práce zafinancuje zrušenie odvodových a daňových výnimiek. To by mohlo do štátnej pokladnice priniesť dokopy 550 miliónov eur ročne. Návrhy na zmeny pri zdaňovaní platov priniesol iba deň po tom, ako verejnosti predstavil nové opatrenia na podporu rodín s deťmi, ktoré majú zvýšiť príspevok na dieťa či daňový bonus pre pracujúcich rodičov.

Navrhované zmeny však potešili iba málokoho, odborníci a samosprávy ich zásadne skritizovali. Najviac kritizujú to, že jedným z riešení financovania zvýšených príspevkov pre rodiny s deťmi má byť nižší rast podielových daní, ktoré patria samosprávam. Tie by tak ostali ukrátené o 200 miliónov eur ročne a museli by obmedziť rozsah sociálnej politiky. „Teda inými slovami, štát týmto rozhodnutím spôsobí viac škody ako úžitku," konštatuje riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

Ekonóm Robert Chovanculiak si myslí, že jednotlivé Matovičove návrhy vyzerajú skôr ako snaha rozdávať všetkým bez ohľadu na to, či to potrebujú. Upozorňuje, že šéf rezortu financií iba pred mesiacom predložil návrh rozpočtu s deficitom 5 mld. eur a teraz prichádza s novými výdavkami vo výške ďalšej miliardy. „Zmeny taktiež vytvárajú množstvo rizík do budúcnosti, a to tak na výdavkovej, ako aj príjmovej strane. Pri výdavkoch môžeme očakávať, že politici budú môcť neustále vyťahovať kartu relatívnej chudoby, keďže sociálnymi balíčkami pomáhajú všetkým," doplnil ekonóm.

