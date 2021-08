Podľa epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej riziko nákazy nie je veľké len v prípade, ak zaočkovaní budú dodržiavať rozostupy a budú mať nasadené rúška. Za dôležité považuje aj to, aby sa podujatia nezúčastnili nezaočkované deti a ľudia boli rozdelení do niekoľkých sektorov pre prípadné trasovanie kontaktov. Hovorí, že jednoznačnú odpoveď na to, či by sme v aktuálnej pandemickej situácii, mali organizovať takúto návštevu, nemá: „Myslím si však, že ak by sa situácia u nás výrazne zhoršila, potom by aj sám Svätý Otec okolnosti prehodnotil. Vždy je možné návštevu preložiť.”

Podobný názor má aj infektológ Pavol Jarčuška. „Najvyššiu úroveň ochrany, pochopiteľne, predstavuje, ak aj zaočkovaní sú pred podujatím testovaní PCR testom, takéto opatrenie sme videli aj na olympiáde," vysvetľuje. Dodáva, že epidemické riziko z jeho pohľadu predstavujú aj nezaočkované deti.

Virológ Boris Klempa tvrdí, že na podobných podujatiach musíme rátať aj s možným prenosom koronavírusu. Za rizikovú skupinu považuje najmä starších ľudí a tých so zníženou imunitou. „Na druhej strane si viem predstaviť, že práve pre túto skupinu ľudí je návšteva pápeža mimoriadnou udalosťou a je ťažké v tomto niekomu radiť,” hovorí. S jeho názorom sa do určitej miery stotožňuje aj infektológ Peter Sabaka. „Zvážiť účasť by mali predovšetkým ľudia s veľkým množstvom chronických ochorení,” hovorí s tým, že by bolo vhodné dodržiavať nosenie rúšok. Návšteva pápeža je podľa neho vhodná aj pre seniorov, ktorým klesá imunita z očkovania: „Existuje veľká americká štúdia, ktorá hovorí, že všetci ľudia mali aspoň nejakú mieru protilátok aj osem mesiacov po očkovaní. Navyše protilátky sú len jednou zo zložiek imunity, ktorá nás pred ochorením chráni.”

Kým samotné stretnutie s pápežom môže byť bez rizika, matematik Richard Kollár upozorňuje, že epidemiologicky dôležité sú aj detaily. „Riziká so sebou prinesú sprievodné aktivity, akými sú spoločné cestovanie a stretávanie sa,” hovorí. Dodáva, že bude záležať aj na tom, v akej epidemickej situácii sa budeme nachádzať, či, napríklad, aj na počasí. To ovplyvní, do akej miery budú ľudia nútení vchádzať do exteriérov.

