Vojnu financovať nechceme. Podobné slová znejú prakticky zo všetkých kútov Európy. Mnohé krajiny poukazujú na fakt, že Rusko získava peniaze z predaja nerastného bohatstva, ale najmä plynu. Je však naozaj možné, aby sa Európa a s ňou aj Slovensko vzdala ruského plynu či ropy? A čo by to pre nás aj Európu znamenalo? Pre denník Plus JEDEN DEŇ vysvetlili možné dosahy takéhoto kroku viacerí odborníci na ekonomiku.

O prípadnej možnosti odrezania sa od ruského plynu či ropy otvorene hovorí exminister financií Ivan Mikloš. Podľa neho sú ekonomické sankcie proti Rusku bezprecedentné aj účinné, no stále nie dostatočné. „Súvisí to najmä s plynom a s ropou, pretože Rusko za ich predaj zarobí denne približne miliardu dolárov. Z týchto peňazí financuje aj vojnu a čiastočne kompenzuje dosahy našich sankcií," vysvetlil v relácii TV Markíza Na telo plus. Exminister sa nazdáva, že ak chce Západ zbaviť Ruskú federáciu prostriedkov na financovanie vojny, mal by sa od jeho komodít čo najrýchlejšie a „hlavne spoločne" odpojiť.



Hoci oslovení odborníci s reguláciou ruských dodávok súhlasia, ich názory sa líšia, pokiaľ ide o rýchlosť tohto procesu. „Ivan Mikloš má pravdu, že platbami za ropu a plyn Európa pomáha financovať vojnu Putina na Ukrajine - to je jeden pohľad. Inou otázkou je, či je okamžité zastavenie nákupu ropy a plynu do Európy z Ruska možné, respektíve, aké by malo následky," zamyslela sa nad slovami exministra jeho predchodkyňa Brigita Schmögnerová.

Dodala, že slová Mikloša sú pochopiteľné, keďže za ne nenesie žiadnu politickú zodpovednosť. „Horšie je to však v prípade premiéra Eduarda Hegera, ktorý presadzuje embargo na dovoz ropy a plynu hneď teraz napriek tomu, že Slovensko je závislé od dovozu plynu z Ruska na 85 percent a od dovozu ropy takmer na 100 percent," upozornila exministerka.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane