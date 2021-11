Pomerne nečakane ostrá reakcia Zuzany Čaputovej na adresu Roberta Fica mala najprv pochopiteľne aj svoju akciu. Tou bol druhý pokus Smeru-SD o vypísanie referenda o predčasných voľbách prostredníctvom dvoch nových otázok, ktoré by boli uvedené na hárkoch. Hlava štátu po ich prečítaní a preštudovaní pred médiami povedala, že nabudúce nebude reagovať na nevhodné návrhy, lebo „prezidentka nie je právnou poradňou".

Líder Smeru-SD Robert Fico dostal od prezidentky poriadne na frak. "Prosím vás, poraďte sa s právnikom. To nie je atómová veda, tam sa dá nájsť riešenie, aby referendum za predčasné voľby alebo zmenu ústavy bolo vypísané," odkázala mu Čaputová. Zdroj: ARCHÍV

K téme referenda sa tak vyjadrila len pre rešpekt k ľuďom, ktorí podpísali petíciu za jeho konanie. Vo svojom príhovore nešetrila kritikou na adresu autorov referendových otázok, a to Roberta Fica a členov jeho strany. Pripomenula, že podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva otázky v referende nesmú byť navzájom podmienené. To však otázky dodané Smerom nespĺňali. „Neviem si predstaviť väčší príklad vzájomnej podmienenosti, či už formulačnej alebo vecnej, ako je táto," vyhlásila s tým, že príprava referenda je veľmi zodpovedná vec a preto odporúča každému, kto sa ujme takéhoto kroku, aby ho konzultoval s ústavnými právnikmi.

Dôkazom toho, že Čaputovú expremiér svojím správaním skutočne vytočil, je aj fakt, že v jeho kritike pokračovala aj nasledujúci deň počas rozhovoru pre Rádio Expres. „Prosím vás, poraďte sa s právnikom. To nie je atómová veda, tam sa dá nájsť riešenie, aby referendum za predčasné voľby alebo zmenu ústavy bolo vypísané," odkázala Ficovi. Ako však dodala, pochybuje, že mu ide skutočne o referendum. Dodala, že v téme referenda čelí bludom a klamstvám, lebo „niekto tu chce vedome zavádzať a klamať". Prezidentka pokračovala v ďalšej kritike: „Útok na moju osobu je úplne evidentný, trvá už dosť dlhé obdobie. Do istej miery to chápem, nie som človek, ktorý by dával amnestie ľudom, ktorí sa dopustili korupčného správania," vrátila Ficovi útok prezidentka Čaputová.

