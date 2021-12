V tomto turbulentnom období by každý z nás chcel nahliadnuť do budúcna a zistiť, na čo sa máme pripraviť. Najťažšie je to predpovedať najmä v politike. Veď uplynulý rok nás poučil, že možné je takmer všetko. A preto sa denník Plus JEDEN DEŇ obrátil na politológov Radoslava Štefančíka, Jozefa Lenča a Grigorija Mesežnikova, aby povedali, čo môžeme čakať od politického vývoja v nasledujúcom roku.

Vydrží vláda aj ďalší rok?

Grigorij Mesežnikov: Miera predvídateľnosti vývoja na Slovensku za terajšej situácie je veľmi nízka. Nijako sa nedajú vylúčiť žiadne predpoklady. Zdá sa, že je celkom možné, že táto vláda prežije rok 2022 v terajšom zložení, možno dokonca bez výmeny na pozíciách jednotlivých ministrov. Momentálne pomer síl na politickej scéne nie je v prospech úplnej výmeny vlády.

Radoslav Štefančík: Vláda by mala vydržať ďalej. Svedčí o tom nedávno prijatý zákon o štátnom rozpočte na rok 2022. Matovič si nemôže dovoliť skončiť a posunúť žezlo do rúk Roberta Fica. Vymenení vyšetrovatelia z NAKA, či ako sa bude volať tento orgán po voľbách, by mu totiž hneď zaklopali na dvere. A obliekli do mikiny s pásikom na chrbte. Matovič si sem-tam neodpustí primitívnu poznámku na adresu Richarda Sulíka, ale ten má hrošiu kožu, takže to dokáže zvládnuť bez mihnutia oka.

Jozef Lenč: Vláda sa bude rozpadať.

Vo videu sa dozviete, ako sa v minulosti do ministra financií Igora Matoviča pustila poslankyňa Jana Bittó Cigániková:

Odíde predseda parlamentu Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina z koalície?

Grigorij Mesežnikov: Či prežije v takomto straníckom zložení, neviem. To by som ruku do ohňa nedal, pretože Sme rodina je zvláštnym koaličným partnerom. Ale sa zdá, že už naskočili na takú vlnu, že Sme rodina nebude súčasťou prijatia rozhodnutí a v parlamente to bude prechádzať. Či to bude udržateľné, je ťažko povedať.

Radoslav Štefančík: Kollár nemá dôvod odísť z koalície. Nie je totiž úplne isté, že bude sedieť v budúcej vláde. Ak Smer alebo Hlas vyhrajú voľby, namiesto Sme rodiny sa môžu do vlády posadiť uhríkovci z Republiky. Preto bude držať chrbát vláde. Samozrejme, tieto predpovede budú platiť len v prípade, ak sa politici budú správať racionálne. Tak sa to totiž od politikov vyžaduje. Ak si Sulík s Matovičom povalia vládu, ako to kedysi svorne urobili v Radičovej prípade, neprekvapí to zrejme nikoho. Ale ktorý príčetný človek by potom volili OĽaNO a SaS, ak by vlastnú vládu povalili druhýkrát?

Čo bude so stranou Za ľudí?

Odpoveď nájdete v našej GALÉRII

Pokračovanie článku nájdete na nasledujúcej strane