Ruská armáda obliehala susednú krajinu niekoľko mesiacov, no až minulý týždeň situácia vyústila do otvoreného konfliktu. Prezident útočiacej krajiny Vladimir Putin (69) si dokonca pomohol aj spriazneným Bieloruskom, kde umiestnil svojich vojakov. Ukrajinskí vojaci a občania však ukázali obrovský odpor proti spoločnému nepriateľovi. Vo svete preto panujú rôzne názory, ako sa situácia skončí. Opýtali sme sa generála a bývalého veliteľa výcvikového centra spojeneckých síl NATO Pavla Macka (57) a českého generála v zálohe Andora Šándora (64), čo si o najskloňovanejších možnostiach vývoja myslia.

Keď príde k otázke budúceho vývoja, mnohí ľudia dúfajú v ukončenie Putinovej agresie. „Rusi sa len tak neotočia. Skôr by došlo k pritvrdeniu úderov,“ nepredpokladá túto možnosť český generál v zálohe Andor Šándor. Podobný názor má aj bývalý veliteľ výcvikového centra spojeneckých síl NATO generál Pavel Macko: „Je to síce možné, ale vzhľadom na správanie Putina veľmi nepravdepodobné.“

Zrejme najmenej želaným vývojom konfliktu je, že Rusko sa rozhodne „omylom“ vyslať raketu aj na územie NATO či priamo napadnúť niektorú z týchto krajín. „Putin si nemôže dovoliť ísť do takejto konfrontácie. Keby na naše územie zablúdia strela, tak by sme to síce považovali za útok, ale ak by neboli ďalšie náznaky, tak si nemyslím, že by sme reagovali priamym vojenským pôsobením proti Rusku,“ myslí si Macko. Zároveň dodáva, že aj vo velení ruskej armády by malo byť dostatok ľudí, ktorí útok na NATO nedovolia. Šándor takúto alternatívu dokonca vylučuje. Obaja odborníci sa zároveň zhodujú, že podobný postup by musel byť doslova šialenstvom.

