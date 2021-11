Odborníci okrem iného navrhujú obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch, zatvárať v bordových okresoch prevádzky už o 22.00 h a prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a červených okresoch. Práve obmedzenie pohybu časti obyvateľov vyžaduje obnovenie núdzového stavu, s čím mala koalícia problém aj v minulosti. To nahlas odmieta koaličná SaS, ktorá už počas druhej vlny pandémie nechcela podporovať jeho viacnásobné predlžovanie. Ich súčasné stanovisko SaS znie jasne – zásadne odmietajú núdzový stav.

Jasný názor má aj predseda Sme rodina Boris Kollár (56), podľa ktorého nemôžeme deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. „Prikláňam sa k Richardovi Sulíkovi a poďme dať ľuďom slobodu, ale musíme to urobiť citlivo a vyvážene,“ povedal v relácii O 5 minút 12 na RTVS. Podľa šéfa parlamentu musí rozhodnúť o opatreniach rezort zdravotníctva po dohode s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (53): „On musí zachrániť hotelierov aj priemyselníkov. Odborníci niečo navrhujú, Sulík musí oponovať a musia nájsť spoločné stanovisko a za to my zahlasujeme.“ Hnutie OĽaNO sa k situácii vyjadrí tento týždeň. Poslanec Juraj Šeliga (31) zo Za ľudí na naše otázky do uzávierky nereagoval.

Dôležité slovo teda bude mať zrejme minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52). „Blížime sa k bodu, keď budeme musieť prijať tvrdšie opatrenia,“ povedal ešte začiatkom minulého týždňa. „Konzílium odborníkov navrhlo opatrenia, o ktorých budú kompetentní diskutovať v priebehu týždňa,“ upresnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Prekvapujúce je, že definitívne rozhodnutie podporí za istých okolností aj opozičná strana Smer. „Podporíme všetko to, čo bude viesť k znižovaniu pandémie, ale ruka v ruke s odškodňovaním. Pretože ak dajú pozatvárať prevádzky, tak týmto ľuďom musia dať odškodnenie,“ povedal v RTVS podpredseda Smeru Juraj Blanár (55). Na čom sa dohodnú politici je aj naďalej otázne. Pravdou však ostáva, že denné prírastky koronavírusu za posledné dni sú porovnateľné s tými v druhej vlne pandémie.