Narodeniny oslávili v kruhu rodiny. Pred vyše rokom na verejnosť prenikla informácia, že europoslankyňa Monika Beňová je po 30 rokoch opäť tehotná. S partnerom Ľubomírom Klčom viditeľne žiarili šťastím a na vysnívanú dcérku sa tešili. A práve včera to bol rok, odkedy malá Leuška prišla na svet.

Šťastná mamička pre Plus JEDEN DEŇ odhalila, ako strávili tento krásny sviatok. Pôvodne plánovali osláviť prvé Leuškine narodeniny vo Vysokých Tatrách, kde aj strávili posledné dni. Tento plán im však pokazila nepriaznivá pandemická situácia. „Odcestovali sme z Tatier, keďže oddnes sú v čiernom okrese, a ideme naspäť do Bratislavy. V podstate sme chceli osláviť Leikine narodeniny tam, ale oslávime ich doma,“ uviedla Beňová. Dodala, že oslavovať budú v malom rodinnom kruhu s jej starším synom Martinom a jeho manželkou Grétou. Beňová sa pritom iba o pár mesiacov má stať aj babičkou.

Monika Beňová ženila syna. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Aj keď si politička môže pre svoje deti dovoliť akýkoľvek luxus, prvé Leuškine narodeniny oslávila nezvyčajne skromne. „Martinko s Grétkou jej kúpili tortu, takže dáme si tortičku, my si dáme kávičku, Leika dostane veľa pusiniek. Ale žiadnu veľkú oslavu, nič mimoriadne neplánujeme,“ povedala. Kto by čakal, že vytúžená dcérka političky dostane kopu darčekov, mýlil by sa. „Je to rok, je to krásne výročie, ale je to také výročie skôr o láske a o šťastí ako o nejakých darčekoch. Takže také primerané tomu, aby sa mohla nejako zahrať, ale aby to nebolo zase zbytočné,“ popísala mamička svoj postoj. Avšak ešte pred pár týždňami Leuška dostala malý domček a stan, s ktorými sa rada hrá a trávi s nimi čas.

Europoslankyňa sa tiež priznala, že ten rok jej utiekol neuveriteľne rýchlo. „Pretože som mala úžasného pomocníka v partnerovi, v Leikinom ockovi, a Leika je úžasné dieťatko. Bola naozaj takým šťastíčkom od prvej chvíle a krásne sme to zvládli, ale veľmi rýchlo to preletelo. Máme pocit, že pred mesiacom sa narodila a zrazu už má rok,“ odhalila Beňová.

Prečítajte si tiež: