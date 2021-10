Premiér Heger v súvislosti s očakávaným rastom cien energií uviedol, že slovenské domácnosti by nemali byť výrazne dotknuté zvýšenými cenami energií, lebo na Slovensku sú regulované ceny. Ceny energií sa podľa neho vracajú na hodnoty z rokov 2019 a 2020. Dôležité je podľa neho sa zamerať na ľudí, ktorých by sa zvýšenie cien mohlo výraznejšie dotknúť.

Reformy, ktoré blokuje Sme rodina, "nemôžu neprejsť", keďže boli definované v programovom vyhlásení vlády (PVV). Ak parlament podporil program vlády a napokon reformy neodhlasuje, bol by to podľa jeho slov výsmech občanom do tváre. Reformy sú podľa neho pripravené, jedinou prekážkou je politická vôľa, ktorú zatiaľ nedeklaruje hnutie Sme rodina. Bude preto s hnutím rokovať. Doplnil, že reformy chce 70% občanov.

V súvisloti s reformou zdravotníctva sa Heger stotožňuje s výhradami Sme rodina, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má chodiť do regiónov vysvetľovať reformu nemocníc. Doplnil, že to sa už deje. Ako budú nemocnice vyzerať sa podľa premiéra nedozvieme pred komunálnymi voľbami, keďže situácia sa má monitorovať dva roky. Reforma súdnej mapy má priniesť zväčšenie obvodov, aby boli rozhodnutia súdov rýchle, spravodlivé a zrozumiteľné, hovorí premiér. Priznal, že v komunikácii reforiem vláda zaostáva.

V súvislosti s vývojom pandemickej situácie Heger uviedol, že štát urobil všetko, čo mohol, aby sa zaočkovalo, čo najviac ľudí. „Problém Slovenska je nedodržiavanie opatrení,“ skonštatoval premiér. Zároveň ale vyhlásil, , že núdzový stav nebude. Núdzový stav nie je podľa neho riešenie, lebo by sa opäť musel vynucovať. „Ja nebudem diktovať ľuďom, čo majú robiť,“ povedal s tým, že nechce, aby Slovensko bola krajina diktatúry, ale aby to bola krajina úcty a zodpovednosti.

Heger súčasne uznal, že kontrola opatrení zo strany polície napríklad v regiónoch zlyháva, kde sa naráža na rodinné väzby. "Je im ťažko ľudsky vyžadovať dodržiavanie pravidiel," povedal. Polícia musí podľa neho zabezpečovať pravidlá, ktoré nastavil štát.

Štát urobil podľa Hegera všetko preto, aby chránil rizikové skupiny pred nákazou. Ak by sa podarilo zvýšiť zaočkovanosť u obyvateľov nad 50 rokov, zmiernili by sa podľa neho aj opatrenia a žili by sme komfortnejší život. Povedal, že teraz je to na zodpovednosti obyvateľov.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka prišlo tento týždeň so zisteniami, že približne 24 miliónov eur z pandemickej pomoci poslal štát schránkovým firmám. Podľa premiéra Hegera je „neskutočná nehoráznosť, že niektorých ľudí napadne zarábať na ľudskom nešťastí“. V súvislosti s tým uviedol, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) má naďalej jeho dôveru. „Nevidím dôvod, prečo by nemal mať,“ povedal s tým, že nevidí dôvod, prečo by mal Krajniak odstúpiť.

