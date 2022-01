V súvislosti s obvineným policajným exprezidentom Tiborom Gašparom (59) a známym advokátom odsúdeného Mariana Kočnera Markom Parom (43) sa čoraz častejšie spomína ich možný vstup do politiky. Zatiaľ to síce vyzerá len ako zbožné prianie lídra Smeru—SD Roberta Fica (57), o ktorom jeho stranícki kolegovia údajne nič netušia.

Začiatkom decembra 2021 líder strany Smer-SD Robert Fico poriadne šokoval nielen politickú verejnosť, keď priamo pred očami novinárov ponúkol z väzby čerstvo prepustenému Tiborovi Gašparovi miesto na kandidátke v budúcich parlamentných voľbách. Uviedol, že policajný exprezident je v prípade záujmu uňho „vítaný na palube“. Gašpar však na túto ponuku zatiaľ nereflektoval a to najmä preto, že je naďalej obvinený v kauze Očistec, kde už je podaný návrh na obžalobu.

Bývalý šéf polície však nie je jediný kontroverzný človek, o ktorom sa v ostatnom čase začalo hovoriť ako o možnom budúcom politikovi za Smer. Najnovšie sa v kuloároch začalo spomínať meno jeho obhajcu Marka Paru, ktorý okrem iného zastupuje Mariana Kočnera, Pavla Ruska, Norberta Bödöra či v minulosti Ivana Lexu. Aj vzhľadom na tieto šumy dostal podpredseda Smeru Juraj Blanár v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo otázku týkajúcu sa Parovho možného kandidovania. Uviedol, že si to on osobne predstaviť nevie.

Postoj Roberta Fica je od začiatku zrejmý. Čo však na svojich potenciálnych nových kolegov hovoria ostatné tváre Smeru?

Politológ Jozef Lenč však nad plánom Roberta Fica palicu neláme. „Ak ich Smer dá na svoju kandidátku v čase, keď bude Tibor Gašpar zbavený obvinenia v mediálne známych kauzách a bude to aj výsledok úspešnej advokácie Marka Paru, budú ich môcť dávať do pozície víťazov nad súčasnou vládnou koalíciou, ktorá si politiku postavila práve na týchto kauzách,“ hovorí Lenč. Robert Fico nám na naše otázky do uzávierky neodpovedal.

Názory politológov si prečítajte na ďalšej strane!