Ruskú vakcínu zaobstarali za našimi chrbtami! Informáciou o tajnom pláne premiéra poriadne šokoval líder mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. „Začal oficiálne rokovať (Igor Matovič, pozn. red.) a budúci týždeň by malo ísť lietadlo pre Sputnik V,“ povedal v ňom. Ako potvrdil pre denník Plus JEDEN DEŇ, konečná dohoda je uzatvorená už niekoľko dní. „Mám informácie, že v piatok bolo rokovanie uzavreté, nie však v objemoch ako avizoval Matovič,“ povedal, no nekonkretizoval koľko vakcín z pôvodných dvoch miliónov dorazí na Slovensko. Ďalej prezradil, že v súvislosti so zadovážením vakcíny telefonoval aj s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Ako vyplynulo v pondelok popoludní, v nedeľu v noci do Moskvy vyrazilo vojenské lietadlo C-24J Spartan, ktoré sa v pondelok vrátilo späť plné vakcín. Ministerstvo obrany, ktorému dané lietadlo patrí, na naše otázky neodpovedalo. „S týmito otázkami vám odporúčam obrátiť sa na Úrad vlády,“ povedala nám hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ-Kakaščíková.

Úrad vlády na naše otázky do uzávierky nereagoval, rovnako nás odignoroval aj rezort zdravotníctva. Premiér Igor Matovič však popoludní ohlásil tlačovú konferenciu na košickom letisku, na ktorej vystúpil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Obaja politici potvrdili, že v priebehu nasledujúcich mesiacov prídu na Slovensko celkovo dva milióny dávok ruskej vakcíny. Očkovanie ňou bude dobrovoľné.

Ruská vakcína pritom už pred niekoľkými týždňami rozhádala koalíciu. Kým minister zdravotníctva aj s lídrom OĽaNO boli za jej dovezenie na Slovensko, na odpor sa postavila šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Výhrady mal aj šéf SaS Richard Sulík. Šéfku rezortu investícií vtedy Matovič obviňoval z toho, že počas rokovania vlády o Sputniku V použila „právo veta“ a tým ho zablokovala. „Očkovať občanov SR neregistrovanou vakcínou, pri ktorej Európska lieková agentúra nepreverila riadnym spôsobom bezpečnosť a účinnosť nie je správne ani bezpečné,“ povedala Remišová. Dodala, že práve to môže poškodiť systém očkovania v Slovenskej republike. „Na vláde sme od ministra zdravotníctva nedostali žiadne informácie o rokovaniach o neregistrovanej ruskej vakcíne. Vzhľadom na to, že podľa vyjadrení predstaviteľov Štátneho ústavu na kontrolu liečiv nevedia vyhodnotiť bezpečnosť a účinnosť vakcíny, je použitie takejto neregistrovanej vakcíny na Slovensku veľkým rizikom,“ dodala vyčítavo.

