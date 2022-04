Polícia dnes po desiatej hodine zadržala Kaiňáka počas rybačky. Fico skončiť v putách nemohol, lebo je poslancom Národnej rady. Na jeho zadržanie musí dať teda povolenie parlament. „NAKA dnes vykonáva na území Slovenska akcie, v rámci ktorých boli obvinené viaceré osoby. Okrem iných aj osoby M.P., R.K. a R.F.,“ napísala polícia o obvinení Fica, Kaliňáka a obhajcu Mareka Paru na sociálnych sieťach.

Tlačová beseda predsedu strany SMER – sociálna demokracia Roberta Fica na tému: Ak by bol na Slovensku trest smrti, tak nás títo blázni za politickú prácu povešajú, ako v 30. rokoch v nacistickom Nemecku! Uverejnil používateľ Plus JEDEN DEŇ Streda 20. apríla 2022

Od tej doby sa v centrále Smeru začala schádzať špička strany, ktorá diskutovala, ako celú situáciu odkomunikovať. Pred oficiálnou tlačovou konferenciou nechceli nič prezradiť ani podpredsedovia strany Erik Kaliňák, Ladislav Kamenický, či Ľuboš Blaha. „My to vnímame ako politický útok. Je to vlastne kriminalizácia za výkon poslaneckého mandátu,“ povedal obhajca exministra a šéfa Smeru David Lindtner.

Líder Smeru-SD Robert Fico považuje svoje obvinenie za politickú pomstu a pokus zlikvidovať predsedu najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany. "Národná kriminálna agentúra ma dnes ako opozičného lídra štvrtýkrát politicky obvinila. Nie preto, že by som bol podozrivý z korupcie alebo inej ekonomickej trestnej činnosti. Ale preto, že si ako opozičný politik robím svoju robotu," vyhlásil v stanovisku Fico. Poukázal na to, že Smer-SD denne upozorňuje na neschopnosť vlády a prezidentky, ale aj manipulácie trestného systému.

"V obvinení si doslova vymysleli príbeh, ako som vraj vytvoril zločineckú skupinu, ktorá mala škodiť Kiskovi, Matovičovi a Kollárovi," povedal Fico. Zoznam poškodených je podľa neho "dôkaz nad dôkazy", že ide o politický revanš. Skonštatoval, že je obvinený preto, lebo bol v rokoch 2006 – 2018 predsedom vlády a nahlas hovoril o daňových podvodoch lídra OĽANO Igora Matoviča a exprezidenta Andreja Kisku.

V súvislosti so svojím obvinením tvrdí, že všetko bolo organizované na pokyn a so súhlasom vládnych politických špičiek.

Viac sa dozvieme v brífingu Smeru-SD:

Fico začal svoj brífing slovným útokom: „Keď máme brífing o inom, prídu traja novinári. Teraz je vás viac. Všetci máte krv v očiach že sa s nami pozametá.“ Potom ale začal k veci: „Oni by nás (koalícia, poznámka redakcie) povešali, keby bol trest smrti. Urobili by to ako fašisti. Prečo dnes 20. apríla došlo k tomuto rozhodnutiu? Pretože koalícia je z nás zúfalá, lebo poukazujeme na to, že všetko čo chytila do ruky pokazila.“

Šéf Smeru zároveň poznamenal, že bol obvinený zo založenia zločineckej skupiny a prostredníctvom nej mal škodiť Kiskovi, Kollárovi, Matovičovi, Lipšicovi a Špirkovi: „Ani len slovko o korupcii. To je robota bandy Čurillovcov (vyšetrovateľ NAKA, poznámka redakcie).“

To, čo sa dnes udialo, je podľa Fica politická objednávka koalície. Toto nemohli podľa šéfa Smeru urobiť bez súhlasu Hegera a Matoviča: „Viete prečo tam dali aj založenie zločineckej skupiny? Lebo to chceli dať na Úrad špeciálnej prokuratúry. Normálne si povedali je*nite tam aj založenie zločineckej skupiny.“ Fico tvrdí, že ak niečo ukradol, tak nech ho riešia. Šéf Smeru prezradil aj to, že na 26. apríla bol predvolaný na výsluch.

Trojnásobný premiér si ale myslí, že celá dnešná akcia bola vykonaná dnes, lebo v týždenníku Plus 7 dní vyšiel diskriminačný článok o ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi: „Preto to naplánovali na dnes. Mňa toto do psej matere naštartovalo poriadne. Aby ma niekto obviňoval na základe vymyslených ho*adín.“

K Ficovi sa pridal aj podpredseda strany Smer Juraj Blanár: „Toto je pre nás neakceptovateľné.“ Podľa Blanára koalícia najskôr zapchala ústa médiám, ktoré kritizovali vládu, a teraz sa rozhodli ísť priamo po opozičných lídroch: „Sú to špinavosti pod vedením Matoviča, Hegera, Mikluca, Lipšica. Toto je pre nás za čiarou.“ Blanár potvrdil Ficove slová, že ich reakciou bude ďalší návrh na odvolanie Mikulca. Podľa Blanára sa totiž Mikulec stretol s Hamranom (policajný prezident) aby si dohodol diskrimináciu opozície.

Záver tlačovky bol poriadne ostrý s vybičovanými emóciami. DRSNÉ SLOVÁ FICA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.