Od brutálnej vraždy študenta Daniela Tupého († 21) ubehlo už viac ako 17 rokov, no polícia až teraz ukázala na skupinu mužov, ktorí mali mladíkovi pomôcť na druhý svet. Na násilníkov pritom už dávno upozorňoval vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka (59). Otec zavraždeného študenta verí, že sa konečne jeho syn dočká spravodlivosti.

Vražda sa stala ešte 4. novembra 2005, keď na skupinu študentov zaútočili muži vyzbrojení nožmi a boxermi. Výsledkom útoku na Tyršovom nábreží v Bratislave bolo nielen šesť zranených, ale hlavne vyhasnutý život Daniela Tupého. Utrpel osem bodných rán, ktorým podľahol. O tri roky neskôr vyčíňali na futbalovom zápase DAC - Slovan chuligáni, z ktorých 35 skončilo v rukách polície. „Medzi fanúšikmi sú vysokoorganizované bandy fašistických skupín, ktoré chcú na seba upozorniť. Medzi členmi tvrdého jadra fans Slovana sú napríklad viacerí, ktorých mená súvisia s vraždou Tupého,“ povedal vtedy Trnka.

Vyšetrovanie sa však otočilo a podozrivými sa stali členovia zločineckej skupiny piťovcov. Tých v roku 2009 pre nedostatok dôkazov prepustili. Na prípade sa potom striedali vyšetrovatelia, až sa napokon dostal k súčasnému šéfovi NAKA Ľubomírovi Daňkovi a zrazu sa začali diať veci. „Vo vyšetrovaní sme sa veľmi posunuli, dôkazná situácia sa výrazne posilnila,“ povedal Daňko. Polícia napokon zadržala osem osôb, ktoré podľa jej tvrdenia majú stáť za vraždou študenta. Podľa medializovaných informácií ide práve o ľudí, o ktorých už pred 14 rokmi hovoril Trnka.

Medzi zadržanými majú byť Marián M. a Matej B., ktorí boli v minulosti členmi neonacistického hnutia Rebel Klan Engerau. Marián M. dokonca pózoval v neonacistickej mikine práve na Tyršovom nábreží. Na inej snímke hajluje s Matejom B. Medzi zadržanými majú byť aj ďalšie osoby s pochybnou a násilnou minulosťou. Jeden mal napríklad organizovať bitky medzi chuligánmi, iní patrili k skupine Ultras Slovan Pressburg a vymáhali pohľadávky. Ľudia s výzorom Tupého podobným ľuďom často prekážali. „Zato, že bol inak oblečený? Zato, že mal gitaru a dlhé vlasy? To zato niekoho zabijú?“ povedal v minulosti smutným hlasom Danielov brat.

„Informáciu o zadržaní ôsmich podozrivých na nás zapôsobila pozitívne. Dúfam, že existuje dostatok dôkazov na to, aby po 48 hodinách bolo možné vzniesť obvinenie,“ povedal Daniel Tupý starší pre SME. Otázne je, ako bude klasifikovaný trestný čin, z ktorého osmičku obvinia. To musia urobiť do 48 od zadržania, inak podozrivých prepustia.

V galérii nájdete fotky Daniela Tupého, ako aj nehorázne činy extrémistických skupín v spojitosti s nebohým študentom.