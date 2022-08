Koncom roka 2018 vyhlásil vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár výberové konanie na voľné miesta pre čakateľov na prokuratúre. Na písomný test prišlo 375 uchádzačov. Voľných miest po celom Slovensku bolo 58, z toho v Bratislave 12.

Siedmou najúspešnejšou uchádzačkou v celom testovaní bola právnička Katarína Szalayová. Denník N zistil, že ide o priateľku Roberta Fica, ktorá, rovnako ako on, užíva majetok nad rámec svojich oficiálnych príjmov.

Čakateľ na prokuratúre zarobí v čistom zhruba do 600 eur mesačne, ale Szalayová v tom čase jazdila na novom Volkswagene Arteon, ktorého cena je zhruba 50-tisíc eur a, podobne ako Robert Fico, prespávala v kaštieli vo Vinosadoch. Okrem toho Fico aj Szalayová prespávali v hoteli Double Tree by Hilton, v garáži mali aj privátne parkovacie miesto. V Hiltone aj na odchode z Vinosadov ich odfotografoval týždenník Plus 7 dní.

Podľa zistení Aktuality.sk, Ficova priateľka pracuje aktuálne ako koncipientka v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka KALLAN Legal, s. r. o. Vyplýva to z profilu Szalayovej na stránke Slovenskej advokátskej komory. Ešte do polovice apríla pôsobila ako čakateľka na post prokurátorky, ktorý napokon sama dobrovoľne opustila. Do advokátskej firmy exministra vnútra nastúpila podľa informácií Aktuality.sk približne dva mesiace po tom, ako skončila na prokuratúre. Potvrdil to aj Kaliňák. „Politika ju pripravila o prácu, tak som si nenechal ujsť jeden právnicky talent,“ uviedol Kaliňák pre Aktuality.sk.

Fico spomenul Szalayovú aj na poľovníckej chate u nitrianskeho oligarchu Miroslava Bödöra, kde mala polícia nasadené odposluchy a kameru. Pred zvyškom osadenstva sa posťažoval, čomu podľa jeho slov čelí. „Však ale čo tie kur.y robia tej mojej kamarátke, mojej priateľke zase. Tak ide, mala by teraz ísť šiesteho či siedmeho októbra na prokurátorské skúšky – už záverečné. Tri roky je na prokuratúre, však viete, nie? Čo urobili? Na 16. septembra ju predvolali na pohovor,“ sťažoval sa Fico v súvislosti so skúškami Szalayovej na prokuratúre.