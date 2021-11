OBROVSKÝ PROBLÉM súdnictva! Prieťahy chcú riešiť VŠETCI: Kto najviac TRPÍ a ČO to stojí štát?

Problém súdnych prieťahov je opäť na stole. Môže za to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý priznal odškodné 9–tisíc eur dvom obžalovaným Branislavovi Adamčovi a Jozefovi Balogovi z účasti na vražde za to, že sa súd v tejto veci naťahuje príliš dlho. Na tom, že súdne prieťahy by byť nemali, sa zhodujú advokáti, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47), ako aj predseda Súdnej rady Ján Mazák (67). Každý má napriek tomu na situáciu trošku iný pohľad.