To, že sa mnohopočetná rodina predsedu Sme rodina mala čoskoro rozrásť o nového člena, už všetci dlho vedeli. V poradí dvanáste dieťa najznámejšiemu slovenskému multioteckovi napokon Barbora Richterová (32) porodila včera večer. K synovi Arturovi tak pribudol brat Aron. U Kollára si už verejnosť zvykla, že má okolo seba kŕdeľ žien aj detí, a žarty si z toho robí aj on sám. Pravidelne zverejňuje vtipné statusy na Medzinárodný deň žien či Deň detí.

Ku Kollárovi sa však čoskoro pridá poslanec OĽaNO Kristián Čekovský (31), ktorého manželka Simona sa stane mamou prvý raz. Bývalý redaktor verejnoprávneho RTVS a dnes predseda mediálneho výboru si svoju vyvolenú zobral pred dvomi rokmi. „Naše prvé dieťa očakávame začiatkom októbra a už sa veľmi tešíme!“ prezradil nášmu denníku Čekovský. „Keďže tušíme, čo všetko to bude obnášať, tak si ešte naplno užívame posledné týždne vo dvojici,“ priznal.

V tejto chvíli si vraj nerobia žiadne plány na to, čo bude po pôrode, lebo podľa mladého poslanca „aj tak bude všetko hore nohami“. „Je pre nás dôležité, aby tehotenstvo aj pôrod boli v poriadku a na svet prišlo zdravé dieťa,“ zdôraznil Kristián Čekovský. „Potom sme obaja pripravení robiť všetko, čo bude potrebné, takže počítam aj s prebaľovaním,“ priznal s úsmevom.

Predpokladá, že si bude musieť zoradiť pracovné povinnosti tak, aby mohol stráviť doma viac času a niektoré stretnutia presunie do online prostredia. A na čo sa teší najviac? „S manželkou žijeme pomerne aktívny život. Veríme preto, že nám čoskoro vyrastie parťák na cestovanie, hudobné festivaly aj ďalšie skvelé aktivity. To je zrejme to, na čo sa tešíme najviac,“ uzavrel Kristián Čekovský.

Poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (35) má už dvojročného synčeka, no začiatkom augusta očakávajú s manželkou príchod druhého bábätka. „Keďže termín máme už doslova o pár dní, 6. augusta, sme už pripravení a zbalení do nemocnice,“ prezradil poslanec pre Plus JEDEN DEŇ.

Zaujímalo nás, ako bude pomáhať manželke a či sa nevyhýba ani takým povinnostiam, ako je prebaľovanie. „Už pri prvom dieťati sme si prešli všetkým, čo k tomu patrí. Keďže gro starostlivosti bolo najmä na mamine, pomáhal som so všetkým, s čím bolo treba – aj s prebaľovaním," prezradil Šutaj Eštok.



