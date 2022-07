Naša čitateľka Irma zo Zvolena si všimla, že "okuliarnici" pribúdajú vo veľkom v strane Hlas. "Nedávno som zaregistrovala, že medzi pellegriniovcami je trojica, ktorá začala pravidelne nosiť dioptrické okuliare: Martin Dorčák, Richard Raši a Erik Tomáš. Zdá sa mi, že najmä posledný z nich "brilky" vôbec neskladá, a pritom je to mladý človek," rozpráva Zvolenčanka.

Výrazná zmena

Žena so smiechom spomenie, že ho porovnávala s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, ktorý okuliare vôbec nenosí. "Teraz však, deň pred Sviatkom svätého Cyrila a Metoda, som si všimla fotku muža, ktorý vyzýval Slovákov, aby mu napísali, ako budú tráviť sviatočný deň. V prvom momente som ho nespoznala, keďže bol zosnímaný z profilu a mal okuliare. Po chvíľke som si uvedomila, že je to Pellegrini," povie pobavene, a razom z trojice "okuliarnikov" bola štvorica.

Všímavá dáma neopomenula, že ešte nedávno líder Hlasu ohúroval svoje fanúšičky imidžom agenta 007 Bonda. "Vystrihaný, s tmavými okuliarmi, v bielej košeli, s odhalenou hruďou... sexappeal z neho len tak sršal. Dioptrie, to je už niečo iné," povie na záver. Oslovili sme nielen spomenutú štvoricu politikov s otázkou: "Čo oni a okuliare? Obmedzujú ich? Potrpia si na luxusné kúsky?"

Ako jastrab

Peter Pellegrini: "Dlho som ich nepotreboval, do diaľky vidím ako jastrab, ale na blízko, žiaľ, nie. Mám zatiaľ 0,75 dioptrie na čítanie. Kúpil som hneď ďalšie. Potom som zistil, že vždy si ich niekde zabudnem. Momentálne mám troje. Jedny doma, druhé v kancelárii a jedny v aktovke, aby som ich mal naporúdzi. Uvidím, či sa to zlepší, alebo pôjde k horšiemu. Keď niekde vystupujem a mám textový podklad, tak sa kolegovia smejú, že mi každú chvíľku dávajú väčší typ písma, aby som to vedel prečítať bez okuliarov. Luxusným značkám neholdujem. V riadnej optike mi zmerali zrak a vybral som si okuliare. Dbal som len o to, aby sa mi rám hodil k tvári. Nevyhľadávam super luxusné značky, ani ručne vyrábané z rohoviny. Pre mňa je dôležité, aby boli čo najtenšie a najľahšie, nech ani neviem, že pri čítaní ich mám."