Lídri SaS a OĽaNO - Richard Sulík s Igorom Matovičom sú momentálne na nože. To však nebráni ich poslancom, aby spolupracovali na regionálnej úrovni. K spojeniu došlo v Humennom pri predstavení nového kandidáta na primátora.

O post primátora Humenného sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať súčasný vedúci odboru správy majetku tamojšieho mestského úradu Slavomír Novák. Oznámil to v nedeľu v Humennom. Podľa informácií portálu Humenčan podporuje jeho kandidatúru viacero politických subjektov. "V Humennom sa nám za ostatné štyri roky naozaj podarilo urobiť veľa užitočných zmien. Podarilo sa viacero investícií, odovzdali sme nové byty, zmodernizovalo sa mnoho pozemných komunikácií, no kdesi v mojom vnútri pretrváva pocit, že stále nevyužívame všetky príležitosti a možnosti, ktoré nám moderný svet prináša. Musíme byť aktívnejší a rozhodnejší. Som pripravený pokračovať v tom, čo sme začali, no som presvedčený, že ešte budeme musieť viac ´zamakať´," uviedol Novák.

Okolité mestá podľa jeho slov využívajú možnosti z fondov EÚ, nórskych grantov, spúšťajú smart inovácie, robia investície do energeticky udržateľných projektov. "Je čas sa k nim pridať," povedal.

Medzi jeho priority patrí vyriešenie situácie s vysokými cenami tepla, výstavba nových bytových domov, rozvoj podnikateľského prostredia a z Humenného urobiť moderné, dynamické a zelené mesto. "Som rád, že som počas tohto volebného obdobia mohol spolupracovať na prevzatí distribučnej siete pod správu mesta. Je však dôležité, aby sme pokračovali v ceste, ktorú sme si nastavili a urobili všetko pre to, aby v Humennom vyrástli nové, moderné a ekologické zdroje tepla," dodal Novák.

Jeho kandidatúru podporujú politické subjekty Spolu - občianska demokracia, Sloboda a Solidarita, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Šanca, Dobrá voľba a Umiernení, Demokratická strana, Progresívne Slovensko a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. Zaujímavosťou bola osobná účasť poslancov NR SR, ktorých predsedovia strán sú momentálne "na nože". V regionálnej politike to však zdá sa neplatí a preto sa na predstavení Nováka objavil aj Jozef Kanuščák zo SaS a Martin Fecko z OĽaNO. Tretím poslancom bol predseda mimoparlamentného SPOLU Miroslav Kollár.