Stanislav Gaňa z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského vidí vec ako otvorenú príležitosť na vyjasnenie prípadných nezrovnalostí. „O celej záležitosti som hovoril s viacerými kolegami. Povedal by som, že Ústavný súd má dnes jedinečnú šancu venovať pozornosť tomu, akým spôsobom by sa malo interpretovať ustanovenie rokovacieho poriadku Národnej rady upravujúce skrátené legislatívne konanie. V konečnom dôsledku to môže do budúcnosti vytvoriť priestor na legislatívne zmeny tohto ustanovenia rokovacieho poriadku a tiež interpretovať právomoci hlavy štátu, čo sa týka vetovania zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní,“ konštatoval Stanislav Gaňa.

„Vzhľadom na celý proces – a teda, že zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní – si myslím, že je šanca, že Ústavný súd to zruší,“ doplnil dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Niekdajší ústavný sudca Eduard Bárány si výsledkom nie je istý. „Netvrdím, že prezidentka písala podanie zbytočne, no nebudem tvrdiť ani to, že si stačí počkať a určite uspeje. V tejto chvíli je to skutočne otvorená vec,“ zhodnotil.

Zuzana Čaputová uvádza okrem procesných výhrad v podaní aj hmotnoprávne výhrady a Ústavný súd žiada o pozastavenie účinnosti zákona v prípade, ak nerozhodne do 1. januára 2023. Zároveň deklaruje, že podanie na Ústavný súd nerobí preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc. „… ktorú si môžeme dovoliť a o ktorej sa rozhodne legitímnym spôsobom so zapojením všetkých, ktorí ju budú musieť nakoniec vo svojich rozpočtoch zaplatiť,“ vysvetlila prezidentka.

