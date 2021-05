Holého firma NOESIS Strategies sa nedávno preslávila tým, že si od nej sám podpredseda vlády prenajíma luxusný Mercedes E 63 S v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. Holý na tom nevidí nič zvláštne, keďže auto prenajíma „sám sebe“ a zadarmo. Ministerstvo platí Holému iba palivo a údržbu. Ak by auto zapožičané nebolo, štát by musel podpredsedovi vlády nejaké zadovážiť.

NOESIS Strategies má však závažnejší problém, ako je netradičná zmluva so štátom. Napriek tomu, že jej výnosy za rok 2019 boli podľa finstat.sk 1,36 milióna eur a zisk 351-tisíc eur, štátu dlhovala k 31. marcu na daniach viac ako 95-tisíc eur! Údaje za rok 2020 ešte nie sú známe, ale vzhľadom na to, ako sa firme darilo aj v roku 2018, môžu byť čísla podobné. V roku 2018 mala NOESIS Strategies tržby v sume 1,18 milióna eur, z čoho bol zisk 198-tisíc eur.

Dlžoba Holého firmy je o to zarážajúcejšia, že má ročné zisky v sumách, ktoré bežný smrteľník nezarobí za niekoľko rokov. Pri priemernej mzde, ktorou bolo za rok 2020 1 133 eur, by mal človek zo zisku NOESIS Strategies za rok 2018 výplatu na 174 mesiacov (14,5 roka). Pri zisku Holého firmy z roku 2019 by ste nemuseli robiť 309 mesiacov, čo je takmer 26 rokov!

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu, na čele ktorej je Eduard Heger. Na fotke je prezidentka s podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým (Sme rodina). Zdroj: Facebook / Zuzana Čaputová

Podpredseda vlády v dlžnej sume problém nevidí: „Firma NOESIS Strategies má daňový záväzok voči daňovému úradu, ktorý podľa mojich informácií predstavuje k dnešnému dňu sumu niečo vyše 70-tisíc eur a je k nemu urobená dohoda s daňovým úradom o úhrade v splátkach na niekoľko mesiacov. Záväzok sa uhrádza priebežne v súlade s touto dohodou. Ide obežný postup v súlade so zákonom,“ uviedol Holý pre Plus JEDEN DEŇ.

