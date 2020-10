Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva na dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne astronomickou sumou 300 miliónov eur vzbudil vlnu nevôle. Ak by totiž štát pristúpil k tomuto kroku, šlo by podľa odborníkov o diskrimináciu poistencov súkromných poisťovní!

Podľa zdravotnej poisťovne Dôvera je zámer štátu hazardom so zdravím a nemilo prekvapená ostala aj poisťovňa Union. „Vláda týmto svojím krokom ukazuje, že sa na férové financovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov na Slovensku vykašľala,“konštatoval vo vyjadrení pre agentúru Sita PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

I keď v dôsledku pandémie sa v neľahkej situácii ocitli všetky tri zdravotné poisťovne, vláda zrejme uvažuje o pomoci určenej výhradne pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Minister financii Eduard Heger (44) v minulosti uviedol, že štát je vlastníkom len Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kým tie súkromné (Dôvera a Union) majú svojich akcionárov. "My sa musíme postarať o to, aby štátna poisťovňa mala dosť peňazí na prefinancovanie tých úkonov svojich poistencov, ktorých má. Súkromné poisťovne by v prvom rade mali použiť zisky z minulých období na to, aby sa postarali v ťažkých časoch o svoju firmu,“uviedol.

S takýmto postojom nesúhlasí dlhoročný analytik stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku (HPI) Tomáš Szalay. „Absurdná situácia. Odhad výpadku financií v zdravotníctve bol pre všetky tri poisťovne cca 200 miliónov eur. A teraz ideme dávať 300 miliónov jednej?“ pýta sa Szalay.

Analytik zdôrazňuje, že poisťovne ochromené v dôsledku zle nastaveného rozpočtu z minulých rokov a pandémie Covid-19 si za svoje finančné obtiaže nemôžu samé a preto nedáva zmysel zvýhodňovať jedinú poisťovňu. „Treba tiež pripomenúť, že štát použije peniaze všetkých daňových poplatníkov, ale dá ich iba jedinému subjetku. Prečo by sa mali všetci skladať na jedinú poisťovňu?“položil ďalšiu otázku Szalay, podľa ktorého podobný krok výrazne deformuje trh. „Ak by toto prešlo, potom sa staneme banánovou republikou, v ktorej je možné všetko. A možno je to prvý krok k zavedeniu unitárnemu systému, ktorý však nepochybne bude pre slovenské zdravotníctvo škodlivý a prispeje k jeho rozkladu,“uzavrel.

S dotovaním jedinej poisťovne sa nestotožňuje ani exminister zdravotníctva Rudolf Zajac (69). „Toto je najstarší problém spojený so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Napriek tomu, že má najväčší poistný kmeň, vytvára dlhy,“ okomentoval situáciu exminister. „Problém zadlžovania všeobecnej je v tom, že hospodári menej efektívne, ak chcete horšie, ako súkromné. To je dané viacerými faktormi. Nakupuje starostlivosť menej výhodne ako súkromné poisťovne, horšie hospodári so zdrojmi na financovanie vlastnej prevádzky a podobne. Všeobecne sa dá povedať, že hospodári tak, ako každý iný štátny podnik, to jest mizerne,“ uviedol Zajac, ktorý ideu označil za neoprávnenú štátnu pomoc. „Neoprávnená štátna pomoc je to prinajmenšom preto, že z peňazí daňových poplatníkov sa financuje iba jeden subjekt, štátna poisťovňa. Ako k tomu prídu skoro dva milióny poistencov súkromných poisťovní, keď ich poisťovne pre svojich poistencov nedostanú nič? V podstate sa musia cítiť poškodení a to aj sú,“ konštatoval vo svojom vyjadrení pre Trend.

