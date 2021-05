Situácia v strane Za ľudí sa poriadne vyostruje. Množstvo jej členov čoraz častejšie volá po zvolaní mimoriadneho snemu, na ktorom by bolo podľa nich vhodné voliť aj nové predsedníctvo. Paradoxne pri tomto kroku pomerne často obchádzajú súčasnú predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú (44), ktorá čoraz častejšie hovorí o neférovom boji. Strana Za ľudí sa prakticky už od parlamentných volieb potýka s existenčnými problémami. Prvé nastali krátko potom, ako sa stali súčasťou vládnej koalície. Vtedy sa z politického života stiahol zakladateľ strany Andrej Kiska, s ktorým odišiel aj prvý väčší zhluk priaznivcov a voličov strany. Volebným preferenciám strany neprospel ani následný stranícky súboj o post predsedu medzi Veronikou Remišovou a Miroslavom Kollárom a výrazne sa pod rozbroje v strane podpísala aj vládna kríza. Výsledkom je dnes len občasné vyskočenie v preferenciách nad prah zvoliteľnosti, ale predovšetkým nespokojnosť s tým, ako a kam vedie stranu líderka Remišová.



Všetky tieto skutočnosti vedú k tomu, že v strane Za ľudí začali volať po čo najskoršom mimoriadnom sneme, na ktorom by sa malo voliť aj nové predsedníctvo. Vyzývateľkou o post šéfky strany by pre Remišovú mala byť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá už niekoľko ráz potvrdila, že nový snem je potrebný. Priamej odpovedi na otázku, či bude kandidovať za predsedníčku sa síce vyhýba, ani raz to však nevyvrátila.

Andrej Kiska stranu založil a následne z nej odišiel. Dnes sa k súčasnej situácii nevyjadruje. Zdroj: Facebook / Za ľudí



V súvislosti s hustnúcou atmosférou v strane začína v poslednom čase dochádzať aj k rôznym intrigám. Tie najnovšie sa týkajú utorkového (25. 5.) bratislavského krajského predsedníctva strany Za ľudí, kde údajne malo dôjsť k porušeniu stanov strany. Tvrdí to člen predsedníctva Dušan Velič. Hovorí, že „skupina okolo Márie Kolíkovej” zaslala pozvánky na stretnutie len niektorým členom krajského predsedníctva a vynechala tých, ktorí Kolíkovú nepodporujú. Na stretnutí sa hlasovalo o zvolaní mimoriadneho snemu, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí. Velič hovorí, že hlasovanie je neplatné. „Keď členovia krajského predsedníctva napriek tomu na stretnutie prišli, v rozpore so stanovami odmietli uznať ich hlasy. Hlasovanie je preto zjavne neplatné a v strane spôsobuje zbytočný chaos a manipuláciu demokratických princípov. Pri započítaní všetkých hlasov prítomných členov krajského predsedníctva by skupina Márie Kolíkovej pre svoj návrh na zvolanie snemu nezískala podporu,” uviedol.

