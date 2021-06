Z jednej nemocnice do druhej! Len minulý týždeň obvinenú Moniku Jankovskú (50) prepustili z nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne a už ju opäť museli po pár dňoch hospitalizovať. Čo je za tým?

O tom, že Jankovská je opätovne v nemocnici, sa jej advokát Peter Erdös dozvedel až v pondelok ráno. Pre aké zdravotné ťažkosti musela jeho klientka vyhľadať ústavnú starostlivosť, však nechcel konkretizovať. „Samozrejme, podrobnosti o zdravotnom stave určite nebudem komentovať. Je hospitalizovaná v jednej z bratislavských nemocníc. Môžem povedať, že ide o interné oddelenie," povedal právny zástupca Peter Erdös.

Monika Jankovská má aj po prepustení z väzby podlomené zdravie. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY



Bývalá štátna tajomníčka pritom ešte minulý týždeň v piatok navštívila svojho všeobecného lekára. Už vtedy jej advokát komunikoval, že sa na vyšetrení rozhodne, či sa bude liečiť ambulantne, alebo bude potrebná hospitalizácia. Podľa pondelňajších udalostí zvolil Jankovskej lekár zrejme druhú možnosť. Víkend tak ešte strávila v bratislavskom byte, kde žije spolu so svojimi dvoma synmi. V pondelok v skorých ranných hodinách však nastúpila do nemocnice, kde sa bude pre zlý zdravotný stav liečiť. „Na základe toho, ako ju videl jej všeobecný lekár, jej bola nariadená bezodkladná hospitalizácia. Vzhľadom na to, v akom zdravotnom stave sa nachádza,“ potvrdil Erdös.

