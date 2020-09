Zbytočne vyhodené množstvo miliónov eur. Štát v roku 2019 prinútil školy a škôlky, aby zväčšili jedálne a zamestnali nových kuchárov a pomocné sily do kuchyne. Teraz však oznámil, že projekt obedy zadarmo končí!

Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Investované peniaze im už však nikto nevráti. Obedy zadarmo má nahradiť daňový bonus na dieťa.

Od januára 2021 sa projekt obedy zadarmo ruší, no podľa slov Richarda Sulíka obedy zostanú naďalej zadarmo (1 cent), no bude to však platiť pre deti zo sociálnych rodín.

Na snímke je podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). Zdroj: Martin Baumann

Riaditelia škôl dúfajú, že nebudú musieť prepúšťať, pretože nižší počet stravníkov si nebude vyžadovať také množstvo kuchárov a pomocných síl v kuchyni ako doteraz. Takisto sú nešťastní z toho, že prostriedky vynaložené na chod kuchyne boli zbytočné.

Dvojnásobný daňový bonus pre deti

Od januára 2021 budú rodičia dostávať dvojnásobný daňový bonus na deti do 15 rokov, ktorý bude v hodnote 273 eur.

"Finančne bude tento daňový bonus pre väčšinu rodičov výhodnejší, ako keby dostávali príspevok na obedy zadarmo, na ktoré museli aj tak platiť doplatok," uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Zdroj: EMIL VAŠKO

Smer-SD chce proti zrušeniu príspevku na obedy protestovať.