Do volieb ostávajú posledné štyri dni! Napriek tomu je stále nerozhodnutých 10 percent voličov a ďalších zhruba 20 percent váha medzi kandidátmi. Viacerí preto zháňajú informácie o lídroch strán, študujú prieskumy agentúr, kurzy stávkových kancelárií na víťazov volieb a kombinujú.

My sme sa na lídrov strán pozreli spolu s numerologičkou Danielou Paculíkovou z vesti.sk.

Vo veľkej predvolebnej ankete denníka Plus JEDEN DEŇ, do ktorej sa zapojilo rekordných 24 634 respondentov, vyhral Smer-SSD nasledovaný Hlasom-SD a Progresívnym Slovenskom (PS).

Štvrtou stranou, ktorá by mala poslancov v Národnej rade SR, je Slovenská národná strana (SNS). Naopak, hlasujúci by nepustili do paralamentu OĽaNO, Demokratov ani Sme rodina. A keďže 26,1 percenta respondentov volí podľa osobností v strane, pozreli sme sa na niektorých lídrov. Numerologička Daniela Paculíková z vesti.sk zhodnotila ich prednosti aj nedostatky.

