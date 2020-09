NOVÝ ŠÉF Vojenského spravodajstva: TENTO muž nahradil Balciara, ktorý strpčoval Naďovi život

Vojenské spravodajstvo (VS) má nového šéfa! Po kontroverznom Jánovi Balciarovi zaujme jeho miesto doterajší zástupca veliteľa vzdušných síl, brigádny generál Róbert Kleštinec. Ten vo svojej kariére nikdy vo VS nepracoval, no jeho armádna kariéra je viac ako bohatá.