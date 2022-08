Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa chce stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽANO). O stretnutie požiadal pri štvrtkovej návšteve Úradu vlády (ÚV) SR. Pre TASR to potvrdil vedúci ÚV Július Jakab. Machaj stretnutie avizoval na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS v rámci diskusie o nevyhnutnom riešení finančných zdrojov pre telerozhlas.

"V týchto dňoch sme dostali doteraz neuvoľnené finančné prostriedky v rámci zmluvy so štátom a tiež kompenzácií za nižšie príjmy z koncesionárskych poplatkov. Jeseň by sme mali mať ako-tak pokrytú, situácia je však naďalej komplikovaná, keďže tieto prostriedky nemôžeme použiť na spravodajstvo," upozornil Machaj.

Priznal, že od októbra je pri financovaní spravodajstva "diera", aj preto sa chce stretnúť s kompetentnými orgánmi a pripraviť takisto podklad pre ministerstvo financií. "Verím, že sa nám podarí nájsť riešenie, lebo ak by sme nedostali prostriedky, ktoré očakávame, museli by sme pristúpiť k zásadnejším ekonomickým opatreniam," varoval šéf RTVS.

Nová riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Mária Hlucháňová na rokovaní priznala, že finančne nie je do konca roka zabezpečené vysielania spravodajského kanálu :24. "Od financií sa odvíja celkovo aj možnosť do budúcnosti kvalitne nastaviť tento spravodajský program so všetkým, čo má mať," skonštatovala.

Na rokovaní rady Machaj predstavil personálne zmeny v inštitúcii, ktoré súvisia s obmenou manažmentu. Okrem novej šéfky spravodajstva a nového riaditeľa programových služieb STV Vincenta Štofaníka sa na rokovaní rady zúčastnil Matúš Miklošík, ktorý na poste riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa nahradí Mareka Knuta.

Machaj pripomenul tiež zmenu na poste riaditeľa programových služieb SRo, novým šéfom sa stal Ľuboš Černák, do funkcie riaditeľky spoločnosti Media RTVS nastúpila Miriam Kittler. Zmena príde aj vo vedení sekcie ekonomiky, od septembra ju bude viesť Daniela Vašinová. Novou vedúcou sekcie marketingu bude Zuzana Ťapáková. "K ďalším personálnym zmenám ešte príde," potvrdil Machaj.