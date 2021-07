Ukazuje to júlový prieskum v rámci projektu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Povinné očkovanie väčšina (61,9 percenta) respondentov odmieta, pri názoroch na miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných je pomer ich zástancov a odporcov vyrovnanejší.

"V predchádzajúcich výskumoch sme evidovali pomerne veľkú skupinu respondentov, ktorí ešte neboli rozhodnutí, či sa dajú zaočkovať. Najnovší výskum však ukazuje, že táto skupina nerozhodnutých sa zmenšuje a väčšia časť z nich sa zaraďuje skôr do tábora odmietačov očkovania. Postoje k povinnému očkovaniu a k platnosti miernejších epidemiologických opatrení rozdeľujú spoločnosť do dvoch táborov: už zaočkovaní väčšinovo podporujú obidve opatrenia, nezaočkovaní sú ešte výraznejšie proti," všíma si Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Viac zaočkovaných je medzi obyvateľmi Bratislavského kraja, z miest (sídla nad 20.000 obyvateľov) a medzi vysokoškolsky vzdelanými (tých je zaočkovaných už 52,9 percenta). Respondenti, ktorí viac dôverujú inštitúciám ako vláda, zdravotníctvo či veda sú zaočkovaní viac a podobne sa vo väčšej miere dali zaočkovať respondenti, ktorí vo svojom okolí poznajú ľudí s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.

Prieskum tiež ukázal, že až 29,8 percenta respondentov, ktorí odmietajú očkovanie, by zmenilo svoj postoj, ak by sa dostatočne preukázalo, že vakcíny sú bezpečné a riadne registrované. Viac ako 14 percent respondentov by presvedčilo k očkovaniu, ak by sa mohli zaočkovať u svojho lekára a 12,5 percenta by zmenilo svoj postoj, ak by prišla ďalšia vlna epidémie a znova by sa zaplnili nemocnice a zomieralo by veľa ľudí.

Podľa prieskumu za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je 31,2 percenta respondentov, odmieta ho 61,9 percenta respondentov. Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva je 42,3 percenta respondentov, odmieta ho 50,5 percenta opýtaných. Za miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných by bolo 39,7 percenta respondentov. S miernejšími epidemiologickými opatreniami pre zaočkovaných nesúhlasí 46,6 percenta respondentov, čo predstavuje nárast z májových 35,4 percenta.

Desiata vlna prieskumu

Desiata vlna prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ sa realizovala v období 15. 7. až 20. 7. 2021. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.