Poslanci parlamentu zvolili minulý týždeň Petra Pčolinského (Sme rodina) za nového podpredsedu Národnej rady. Ten otvorene priznáva, že jeho ambíciou bude čiastočná zmena rokovacieho poriadku, ale prezradil aj to, či plánuje využívať benefity, ktoré mu nová funkcia ponúka.

Nový podpredseda parlamentu zaradil medzi svoje priority úpravu rokovacieho poriadku. Podľa jeho slov vzhľadom na častú neprítomnosť poslancov prepadáva veľké množstvo návrhov zákonov. „Súčasný stav je totiž taký, že neprerokovaný bod môže prepadávať dookola a byť stále súčasťou schôdze," vysvetľuje.

VIDEO: Predpredseda NR SR Peter Pčolinský maká v posilňovni

Jeho ambíciou je preto zaviesť pravidlo, že ak nejaký bod prepadne dvakrát pre neprítomnosť poslanca, ktorý ho navrhuje, tak bod jednoducho vyradia zo schôdze. Okrem tejto patálie je však podľa neho rokovací poriadok v zásade v poriadku. Peter Pčolinský by navyše rád „krotil" vášne počas zasadnutí zákonodarného orgánu. „Pri pohľade na niektoré zasadnutia vám hneď bude jasné, že je tam pomerne veselo," vysvetlil a zdôraznil, že je potrebné, aby sa niektorí poslanci vo vyjadrovaní krotili.

Do funkcie štvrtého podpredsedu by podľa Pčolinského mali zákonodarcovia zvoliť osobnosť, ktorá si dokáže získať podporu v koaličnom aj opozičnom spektre. Zároveň pripomenul fakt, že menšinová vláda si sama zvoliť nového podpredsedu nedokáže. „V rámci koalície aj opozície si viem predstaviť nejaké konkrétne mená, ktoré by mohli byť priechodné, ale nateraz ich vyslovovať nebudem," uzavrel Peter Pčolinský s tým, že kandidáta chce riešiť najprv na úrovni poslaneckých klubov a nezaradených poslancov v rámci parlamentu.

Pčolinský prezradil aj to, či plánuje využívať benefity, ktoré mu nová funkcia ponúka. JEHO PREKVAPIVÚ REAKCIU NÁJDETE V GALÉRII