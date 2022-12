Nový chatovací robot šokoval aj experta: Je možné, aby umelá inteligencia získala vedomie?

Chatovací robot od OpenAI s ktorým môžete hovoriť dokonca aj v slovenčite spôsobil na internete doslova senzáciu, no mnohých trochu vydesil. O tom, čo všetko táto revolučná technológia dokáže, ale aj o filozofických otázkach na tému aké riziká so sebou prináša vyspelá umelá inteligencia sa pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovoril expert na informačné technológie e šéf portálu touchit, Ondrej Macko!