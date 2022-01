Keď sa v decembri 2019 prevalilo, že modelke Magde Šebestovej skrachoval sedemročný vzťah s futbalistom Jánom Ďuricom, bolo to obrovské prekvapenie. Sexi brunetka priznala, že následne neprežívala práve najjednoduchšie obdobie. Možno aj preto, že na výchovu dcérky Ninky ostala sama a jej ex sa krátko po rozchode promenádoval na verejnosti s novou mladou sexi milenkou. „Samozrejme, že to rozhodnutie odísť neprišlo zo dňa na deň. Bol to dlhý proces, na ktorého konci som odchádzala v podstate celkom vyrovnaná, že takto to bude lepšie,“ uviedla v tom čase pre portál diva.sk Magda.

Šebestová sa s Ďuricom rozišla po 7 rokoch. Zdroj: instagram M.Š.

Na jar skúsila nájsť šťastie aj ona, vzťah s boháčom Michalom Fresserom, ktorý je generálnym riaditeľom biotechnologickej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na boj s Alzheimerovou chorobou, však rýchlo skrachoval. Prakticky od mája 2020 nemala stabilného partnera.

Článok pokračuje na ďalšej strane.