Ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať len okolo 500 obcí a piatich menších miest, nie celých okresov či celej krajiny. Konať by sa malo cez víkend o dva týždne (21. - 22. 11.). Informoval o tom premiér Igor Matovič po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu.

"Dal som návrh, aby sa budúcotýždňové testovanie konalo nie na úrovni okresov, ale aby sme testovali vyslovene obce a mestá, kde incidencia bola vyššia než jedno percento," povedal Matovič.

O prípadnom uvoľňovaní opatrení sa podľa jeho slov možno baviť, keď kĺzavý sedemdňový medián klesne pod 500. Tvrdí, že epidemiológovia odporúčajú zimu zvládnuť lockdownami.

Ďalších 90 dní?

Núdzový stav na Slovensku sa môže predĺžiť o ďalších 90 dní, vláde SR to odporučil ústredný krízový štáb. Pôvodne mal skončiť 14. novembra rovnako ako zákaz vychádzania.

Platiť začal od 1. októbra na 45 dní s viacerými výnimkami. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h, nevzťahuje sa na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania.

Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca, trvá naďalej.

Testovanie aj na hraniciach

Medzi takzvané červené krajiny by sa mali okrem Českej republiky zaradiť aj Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, zmeniť by sa mal preto aj režim na hraniciach. Na vybraných hraničných priechodoch sa má testovať antigénovými testami.

Premiér dodal, že testovať by sa mohlo na 10 až 12 priechodoch a začať by sa mohlo do budúceho týždňa. Pri pendleroch by malo stačiť absolvovanie testu raz za dva týždne. Slovensko sa bude pri určovaní rizikových krajín riadiť semaforom Európskej komisie.

Podľa premiéra budeme vyžadovať na hraniciach PCR test alebo antigénový test, prípadne sa cestujúci budú môcť dať na vybraných priechodoch otestovať antigénovými testami. Zabezpečiť testovanie na hraniciach by mali súkromníci.