Národná kriminálna agentúra (NAKA) na základe výpovedí exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho a podnikateľa Michala Suchobu tvrdí, že údajné korupčné schôdzky v súvislosti so snahou presadiť virtuálnu registračnú pokladnicu, sa uskutočnili v kancelárii podnikateľa Miroslava Výboha v hoteli Carlton v roku 2014. Túto kanceláriu Imrecze aj Suchoba podrobne opísali.

Obaja spolupracujúci obvinení tvrdili, že Výboh si ich zavolal do svojej kancelárie v hoteli Carlton na stretnutie, na ktorom Výboh požiadal Suchobu, za prítomnosti Imreczeho, o úplatok – vyplatenie provízie 150-tisíc eur pre vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva financií (Petra Pellegriniho – pozn. red.), a to za podporu projektu virtuálna registračná pokladnica. Suchoba to akceptoval a následne o niekoľko dní, v presne nezistený deň v roku 2014, odovzdal osobne v hotovosti Výbohovi v tých istých priestoroch úplatok vo výške 150-tisíc eur.

„Dodnes oficiálne neviem, či to bola NAKA,“ povedal v súvislosti s jeho prenasledovaním investigatívny novinár Adam Valček. Na snímke diskusná relácia "Karty na stôl", ktorej hosťom bol Adam Valček. Zdroj: EMIL VAŠKO

„V skutočnosti to nemôže byť pravda, pretože v roku 2014 Výboh ani monacký konzulát nesídlili v hoteli Carlton a konkrétna kancelária, ktorú Imrecze a Suchoba opisujú, vtedy ani neexistovala. V ich výpovediach sú aj ďalšie nezrovnalosti,“ napísal novinár Valček vo svojom blogu v auguste 2021, v ktorom upozorňoval na diery vo výpovedi svedkov.

V obvinení sa tiež píše, že v tom istom roku „o niekoľko týždňov neskôr v rovnakých priestoroch“ sa všetci traja opäť stretli a Výboh údajne v mene Pellegriniho poďakoval za poskytnuté peniaze. Priestory na šiestom poschodí však boli v roku 2014 prázdne a dlhodobo neboli v užívaní. Tento fakt znižuje vierohodnosť verzie, že Výboh dostal peniaze práve v súvislosti s finišom legislatívy k virtuálnej pokladnici, pretože tá bola presadená práve v roku 2014, podotkol vo svojom článku investigatívny novinár.

Investigatívny novinár Adam Valček (31) zverejnil v auguste 2021 článok, ktorý poukazoval na podstatné nezrovnalosti vo výpovediach proti podnikateľovi Miroslavovi Výbohovi. Po zverejnení článku začal mať podozrenie, že ho sledujú. Na snímke Miroslav Výboh. Zdroj: Martin Domok

„Najmenej dva dni po zverejnení tohto článku sme s partnerkou mali podozrenie, že sme objektom sledovania a postupne sa začali množiť rôzne neoficiálne klebety, že by to tak naozaj mohlo byť,“ šokoval nedávno informáciou Valček. „Dlho som tomu odmietal uveriť, ale v nedávnom rozhodnutí Najvyššieho súdu o vzatí obhajcu Mareka Paru do väzby sa píše: „Para prezentuje informácie o údajnom pripravovanom stíhaní novinára Valčeka, ktorý mal mať na sebe sledku NAKA,“ parafrázuje Najvyšší súd prepisy odposluchov z poľovníckej chaty,“ vysvetľuje ďalej.

„V nasledujúcich dňoch ma po zverejnení článku o Výbohovi kontaktovalo niekoľko emisárov, vyslancov, prostredníkov alebo akokoľvek týchto ľudí nazvem, ktorí zmieňovali sledovanie i to, že NAKA ma údajne rozpracováva pre podozrenie, že niekto mi mal za kritiku trestného stíhania Výboha údajne zaplatiť desiatky tisíc eur," píše novinár.