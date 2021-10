Takmer celé Slovensko momentálne žije témou uniknutých videonahrávok odposluchov zo stretnutí expremiéra Roberta Fica (57) a exministra vnútra Roberta Kaliňáka (50) s oligarchom Miroslavom Bödörom (72) a advokátmi Markom Parom či Pavlom Gašparom. Podľa ďalších zverejnených informácií, nahrávky obsahujú aj rozhovory, v ktorých Fico spomína generálneho prokurátora Maroša Žilinku. „Strašne sa bojí. Mali by ste vedieť, že sa úplne uzatvoril, popredal nejaké veci, motorky a takéto veci. Nikam nechodí a nič nerobí,“ citujú médiá slová šéfa Smeru. Ten dodáva, že na akékoľvek povzbudzujúce esemesky, ktoré Žilinka od neho dostáva v súvislosti so svojím postupom, vraj odpovedá „smajlíkom“. „Tak sa jednoducho bojí,“ pokračuje Fico.

Ďalej expremiér mal spomenúť, že pred niekoľkými mesiacmi od Žilinku dostal odkaz, aby opoziční politici naňho nerobili tlak. O Žilinkovi sa s advokátom Parom vraj bavili v súvislosti s tým, že Fico chcel podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Šéf Smeru neskôr hovorí, že sú len dve cesty, ako dostať Lipšica z postu špeciálneho prokurátora, a to napadnutie bezpečnostnej previerky, ktorú dostal vďaka ministrovi práce Milanovi Krajniakovi, alebo cez disciplinárne stíhanie.

Meno generálneho prokurátora údajne Fico spomínal aj na ďalšom stretnutí, počas ktorého vravel, že Maroš Žilinka veľmi málo komunikuje: „Veľmi málo, úplne je odizolovaný. Ako nechce, aby mal nejaké kontakty". Šéf Smeru tiež tvrdí, že Žilinka chodí na východné Slovensko k svojmu známemu na poľovačky, ktorý Ficovi údajne poslal Žilinkov odkaz, že sa nemusí báť prijatia zmien pokiaľ ide o paragraf 363 a rozdelenie Generálnej a Špeciálnej prokuratúry. O Žilinkovi sa na stretnutí na chate hovorilo aj v prítomnosti exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten údajne hovorí, že Žilinka chcel "úprimne každú funkciu, lebo má rád funkcie". „Na druhej strane, rovnako rád má aj nezávislé rozhodovanie, svoje vlastné. On povie, že to bude, a bude," dodáva bývalá dvojka Smeru.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii na tieto informácie reagoval, že nemá žiadnu vedomosť o spomínanej snahe poslanca Národnej rady SR Roberta Fica kontaktovať ho. "S Robertom Ficom nie je generálny prokurátor SR v žiadnom vzťahu či kontakte. Generálnemu prokurátorovi SR nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by u neho mohli vyvolávať pocit strachu, nedá sa zastrašiť či ovplyvniť nikým a ničím, a pri výkone svojej zákonnej pôsobnosti odmieta akýkoľvek zásah, nátlak alebo vplyv, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu jeho nestrannosti," uvádza sa v stanovisku, ktoré Generálna prokuratúra zaslala pre náš denník. Doplnili, že so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom má generálny prokurátor SR výlučne pracovný vzťah, vyplývajúci z ich zákonných oprávnení a povinností a zo vzájomného vzťahu podriadenosti a nadriadenosti.