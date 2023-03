Z uznesenia vyšetrovateľa, ktorým disponuje aj denník Plus JEDEN DEŇ, vyplýva viacero mrazivých detailov. Bol piatkový večer a skupina študentov sa zabávala v podniku. Iná partia mladíkov, ktorá koketovala s neonacistickým hnutím Rebel Klan Engerau, mala úplne iné plány. „Spolu s frajerkou sme boli na Zochovej a stretli sme skupinu ľudí, ktorí vystúpili z auta a chceli nás napadnúť,“ opísal svedok Juraj M. desivé chvíle. V tom však zazrel Vladislava Z., ktorého poznal z basy, a tak sa nič nestalo: „Vladislav Z. povedal niečo v tom zmysle, že dnes si to niekto odskáče. Že hľadajú nejaký terč na bitku.“ Agresívna skupina z miesta odišla a svedok zostal aj s partnerkou v šoku.

Študenti sa potom po 22.20 h presúvali do iného podniku a, žiaľ, také šťastie ako párik nemali. Extrémisti povyskakovali z troch áut a na Tyršovom námestí napadli nič netušiacich študentov, ktorých udierali hlava-nehlava. „Bili ma rukami do tváre a niekoľkokrát ma kopli. Jeden z nich pritom kričal: Ty vyje*aný antifák! Vieš, kto sme my? Sme skinheadi,“ povedal jeden z napadnutých mladíkov Rastislav J.

Oveľa horšie však dopadol jeho kamarát Daniel Tupý († 21), ktorý neprežil 8-násobné bodnutie nožom. „Bezprostrednou príčinou smrti bol ťažký, nezvratne úrazovo-krvácavý šok po strate krvi po bodných ranách do pľúc a hrudníka,“ píše sa v znaleckom posudku. Podľa prokurátorky Sone Juríčkovej mal byť vrahom práve Puškár: „Zo súčasnej dôkaznej situácie vyplýva, že práve on bol tým, ktorý mal byť páchateľom trestného činu.“