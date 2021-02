Verejnosťou otriasla správa zo začiatku februára, podľa ktorej prokurátor Jozef Čentéš bojuje o život pripojený na pľúcnu ventiláciu. Dôvodom má byť koronavírus, ktorý má u neho mimoriadne ťažký priebeh.

Prokurátor mal byť so silným zápalom pľúc hospitalizovaný v Nemocnici svätého Michala v Bratislave, no potom ho po zhoršení zdravotného stavu mali presunúť do Ružinova. Nie je známe, kde sa Čentéš mohol nakaziť. Faktom však ostáva, že práve v tom období sa viacero ľudí nakazilo práve na Generálnej prokuratúre.

Podľa zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ je jeho stav naďalej vážny, má sa nachádzať v umelom spánku. S otázkami sme oslovili aj úrad Generálnej prokuratúry. "Zdravotný stav patrí medzi chránené osobné údaje, preto sa zamestnávateľ k zdravotnému stavu nebude vyjadrovať," odkázala nám hovorkyňa Jana Tökölyová.

Ľudia si prokurátora pamätajú najmä ako kandidáta na generálneho prokurátora počas vlády Ivety Radičovej. Prezident Ivan Gašparovič ho vtedy odmietol vymenovať do funkcie. Ústavný súd neskôr uznal, že Gašparovič porušil právo a Čentéšovi prisúdil odškodné vo výške 60-tisíc eur. O post generálneho prokurátora sa pokúšal opäť vlani, no opäť neuspel.

