Polícia má k dispozícií zvukovú nahrávku rozhovoru medzi kajúcnikom Bernardom Slobodníkom a dvomi policajtmi. Ako prvý o tom informoval týždenník PLUS 7 DNÍ. Rozhovor sa mal uskutočniť 22. októbra 2020, teda v deň, keď NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

"Taká je situácia, že ráno mi volal Farár. Mali sa stretnúť, lebo veci sa zbierajú a na konci oného karavána," hovorí neznámym policajtom Slobodník. "O chvíľu budú brať Gašpara, Hraška, Krajmera. A keby ma nebrali v tejto skupine, tak oni traja sa určite postarajú o to, že ma potom zoberú," pokračuje.

Tieto informácie sa aj potvrdili. Už 5. novembra 2020 boli spomínaní funkcionári zadržaní - bývalý šéf NAKA Peter Hraško, bývalý šéf protikorupčnej jednotky Robert Krajmer, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a s nimi aj Bernard Slobodník.

A keďže Slobodník vopred vedel o plánovanom záťahu, mohol sa na všetko dôkladne pripraviť. Muž s menom Vlado a prezývkou Farár dal Slobodníkovi kontakt na Daniela Lipšica. Aktuálny špeciálny prokurátor bol v tom čase advokát so špecializáciou na kajúcnikov.



"Potom som sa stretol dneska s Lipšicom. Poskytol som mu plnú moc a zajtra idem vypovedať," oboznamoval Slobodník policajtov so svojou taktikou a konštatoval: "Lipšic všetko dohodol."

Svoju motiváciu vypovedať objasnil Slobodník nasledovne: "Keby ma nezobrali s nimi, tak nie na 90 percent, ale na 150 percent musím rátať s tým, že títo to budú hádzať všetko na mňa." Šancu, že pri tom zostane na slobode doslovne vylúčil: "A prídem tam a som v pi.i. Traja proti jednému!"

Slobodník tiež spomínal, že mu hrozí 15 rokov basy, ale má možnosť stať sa spolupracujúcou osobou. Preto prosil policajtov, aby si pospomínali, čo by mohol vypovedať na Krajmera a spol.

"Niečo také, že do čoho tlačili, aby sa to urobilo alebo neurobilo." Potreboval niečo "na Tibora, na Hraška" a spomínal aj osoby, ktoré by rozhodne namočiť nechcel.

Policajt navrhol vypovedať aj na nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, lebo vraj "Bödör mal v každom jednom prípade prsty". Slobodník však potreboval určiť konkrétne prípady, na ktorých mal Bödör zarábať: "Keby som vedel identifikovať a to, to neviem urobiť."

Okrem termínu zatýkania Slobodník vedel, že vyšetrovanie prípadu dozorujú prokurátori Michal Šúrek a Ondrej Repa. Na výpoveď na prokuratúre v Pezinku sa chcel podľa odporúčania Lipšica dobre pripraviť.

"Dano povedal, že nech si v tej hlave prejdem v kľude bez emócií... Treba tam povedať veci... ktoré sa ovplyvňovali, aká bola tá štruktúra, lebo možno ju aj majú," netajil žiadne detaily v rozhovore.

Pred výsluchom si Slobodník ešte v spolupráci s policajtmi kontroloval, či má vo svojom Iphone vymazané všetko, čo vymazané malo byť.

