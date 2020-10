Druhá vlna pandémie udrela na Slovákov so všetkou razanciou a po tisícových denných prírastkoch sa vláda rozhodla konať. Na Slovensku zrejme zažijeme čiastočný lockdown aj plošné testovanie. Pri takej veľkej mobilizácii bude obzvlášť dôležité nosiť rúška nasadené správne (tak, aby prekrývali nos aj ústa).

Podrobne o rizikách spojených s nesprávnym nosením rúšok hovorí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktorého vedúcim pracovníkom je hlavný hygienik Ján Mikas. „Vírusy na svoje množenie a ďalšie šírenie využívajú bunky ľudského tela, pričom vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, napáda v prvom rade bunky dýchacieho systému. Existujú vedecké dôkazy o tom, že bunky, ktoré tvoria výstelku nosa, sú v tomto smere najzraniteľnejšie. Výskum dokonca naznačuje, že bunky v nose čelia nielen vyššiemu riziku infekcie než bunky na povrchu hrdla či pľúc, ale tiež majú tendenciu uvoľňovať do prostredia väčšie množstvo vírusových častíc,“ upozorňuje UVZ s tým, že práve z týchto dôvodov sa biologické vzorky na RT-PCR testy odoberajú sterom z nosnej dutiny.

UVZ ďalej varuje, že ak infikovaná osoba vydychuje vzduch nosom, je pravdepodobné, že do okolitého ovzdušia uvoľňuje infekčný aerosól s relatívne veľkým množstvom vírusových častíc. „Pri nosení ochranného rúška (respirátora bez výdychového ventilu, šatky alebo šálu) je preto potrebné prekryť si maskou nos aj ústa - vytvorí sa tým fyzická bariéra, ktorá zabraňuje šíreniu vírusu v prostredí a tým aj infikovaniu ďalších osôb. Aby bola maska účinná a skutočne znižovala riziko prenosu nového koronavírusu, mala by byť čistá, suchá a musí prekrývať nos a ústa, pričom jej okraje by mali priliehať na pokožku tváre,“ prízvukujú odborníci z úradu. Rúško nasadené len pod nosom nemá podľa ÚVZ ochranný význam. „Naopak, kontaktom okrajov rúška s perami a nosom sa zvýši riziko vdýchnutia vírusu, ktorý môže byť zachytený na okraji rúška,“ znie prekvapivé varovanie.

Vladimír Krčméry - slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu. Zdroj: Jaroslav Novák

Na problematiku nesprávneho nosenia rúšok upozorňuje aj dlhoročný analytik stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku (HPI) Tomáš Szalay. „Ak ľudia vyberú z rúška nos, potom ho už nemusia nosiť vôbec. Rúško chráni vás, ale aj druhých. A v súčasnosti je trčiaci nos spoločensky ešte nevhodnejší ako otvorený rázporok na nohaviciach,“ upozorňuje. „Inak pediatri mi hovoria, že vďaka rúškam napríklad klesol aj počet alergií, keďže rúško je okrem iného celkom vhodná ochrana pred vdychovaním peľu,“ dodal Szalay.

Pred nesprávnym nosením varuje aj uznávaný infektológ profesor Vladimír Krčméry. „Koronavírus sa prenáša ako kvapôčková infekcia prenášajúca sa najmä dýchacími cestami a teda vydychovaním. Sčítané a podškrtnuté - dôsledne treba mať prekrytý aj nos,“ upozorňuje.