Minister financií Igor Matovič (OĽANO) verí, že sa Národnej rade (NR) SR podarí prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej a parlament rodinný balíček opätovne schváli. Matovič si myslí, že aj keď by prezidentka posunula tento zákon na Ústavný súd SR, bude nakoniec platiť.

"Urobím všetko pre to, aby sme nakoniec pomoc rodinám doručili, napriek vagónom hrachu, ktorý nám hádžu pod nohy. Nepripúšťam si, že veto neprelomíme," povedal po pondelkovej tlačovej konferencii Matovič. Na prelomenie veta bude koalícia bez hlasov strany SaS potrebovať aj pomoc nezávislých či opozičných poslancov.

Minister financií sa nebráni diskusiám o vhodnosti využívania skráteného legislatívneho konania, ktoré bolo jedným z dôvodov vrátenia balíčka do parlamentu, no poukázal aj na schválenie iných právnych predpisov, ktoré tiež neplatili okamžite. Jedným z nich je podľa neho napríklad aj podnikateľské kilečko z dielne ministerstva hospodárstva. "Myslím si, že by sme teraz nemali hodiť rodiny cez palubu," povedal Matovič.

Najlepším riešením je podľa ministra prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej a počkať si na rozhodnutie Ústavného súdu. "My sa Ústavného súdu vôbec nebojíme, lebo podľa toho, ako doteraz Ústavný súd rozhodoval, tak by rodiny mal podržať," dodal Matovič.

