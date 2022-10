Vražda dvoch nevinných mladíkov Matúša a Juraja v bratislavskom bare Tepláreň na Zámockej otriasla slovenskou spoločnosťou. Zo strany politikov sa prakticky bezprostredne začali objavovať slová ľútosti a spoluúčasti. Do diskusie prispel verejnými príspevkami aj minister Matovič. „Nenávisť viedla k smrti dvoch nevinných ľudí. A je mi to veľmi ľúto. Boli len iní a človeku, čo podľahol móde nenávidieť, to stačilo na to, aby sa rozhodol zo svojho piedestálu morálnej nadradenosti zobrať im život," napísal bezprostredne po tragédii.

VIDEO: Tlačová konferencia k tragickej udalosti na Zámockej ulici v Bratislave

O pár dní neskôr však zverejnil ďalší status, ktorý mnohých zaskočil. „Som muž a cítim sa ako muž. Pred 23 rokmi som sľúbil Pavlínke pred oltárom vernosť a zatiaľ svoj sľub plním a neplánujem do smrti prestať. Som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole od mala vštepovať úctu k ideálom… aby mali vo svojom živote nastavený kompas. Prepáčte," uverejnil „prekvapivé" priznanie politik.

Medzi prvými na slová ministra reagovala jeho niekdajšia kolegyňa z vládnej koalície Vladimíra Marcinková (31). „Som žena. Pred piatimi rokmi som sľúbila pred oltárom manželovi vernosť a svoj sľub plním a neplánujem prestať. Som tiež presvedčená, že deťom by sme mali v rodine a v škole od mala vštepovať ideály, že nech sa narodia s akýmkoľvek balíkom daností, táto krajina je pre nich tým najlepším domovom,“ napísala poslankyňa SaS, ktorá príspevok označila hashtagom #hanbimsazaneho.

Silvia Porubänová - sociologička Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

K statusu ministra financií sa vyjadril aj bývalý štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostál. „Nevravím, že nemám žiadne pochybnosti. Mám obavy, ako to celé môže dopadnúť. Ale ten pocit, že už nemusím cítiť tú strašnú hanbu za jeho výplody a výlevy, je na nezaplatenie,“ napísal. . „Niekedy činy povedia viac ako slová (pozri táto fotka) a niekedy slová povedia viac ako činy (pozri tento status)," napísal vedec Pavol Čekan, ktorý zároveň uverejnil fotografiu prezidentky Zuzany Čaputovej v objatí s majiteľom baru, v ktorom sa nešťastie stalo.

Denník Plus JEDEN deň sa preto s otázkou, ako negatívne či pozitívne dopadajú podobné statusy na spoločnosť obrátil na sociologičku Silviu Porubänovú. Ktorá nepredpokladá, že by minister zle pochopil výzvu redaktora Ilieva, aby sa ľudia verejne prihlásili k svojej orientácii. „Beriem to ako nepodarenú provokáciu," zhodnotila s dôvetkom, že je to „nesympatické." Podľa politológa Tomáša Koziaka však Matovič status polarizuje spoločnosť viac, akoby mal. "A to napriek tomu, že v sebe neniesol homofóbne posolstvo. Igor Matovič, mal v minulosti ďaleko horšie vyjadrenia smerom k LGBT komunite," skonštatoval.

"Načasovanie týchto slov je však problematické a môže byť vnímané, ako provokácia," dodal. Kritickejšie sa vyjadril politológ Grigorij Mesežnikov. „Je to nevhodný status, ktorý vôbec nemal zaznieť, navyše v čase smútku a trúchlenia za obeťami tragédie," uzavrel odborník. Denník Plus JEDEN DEŇ zaujímali názory Matovičových najbližších spolupracovníkov, teda poslancov vládnej OĽaNO.

