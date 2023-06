Dobrá správa sa však netýka všetkých Hegerových ministrov. Z mastného odstupného sa budú tešiť výlučne tí, ktorí po odchode z úradu nezasadli do inej ústavnej funkcie. „Toto ustanovenie sa nevzťahuje na člena vlády, ktorý bol vymenovaný za člena vlády v nasledujúcom funkčnom období, a člena vlády, ktorý bezprostredne po skončení výkonu funkcie začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky, alebo si uplatnil mandát poslanca," píše sa v zákone o platových pomeroch ústavných činiteľov.

Ľudovít Ódor: Dostanú ministri úradníckej vlády odstupné?

Paradoxne sa tak odstupné týka najmä tých, ktorí v úrade strávili sotva niekoľko mesiacov. Tri mesačné platy majú byť podľa zákona vyplatené exministrom Karlovi Hirmanovi (53), Rastislavovi Káčerovi (57), Jánovi Horeckému (54), Viliamovi Karasovi (47), Natálii Milanovej (40) a Andrejovi Doležalovi (42).

Zarážajúce pritom je, že mastné odstupné dostane aj Samuel Vlčan (52), ktorý odstúpil z funkcie ministra pôdohospodárstva potom, ako sa prevalilo, že jeho rodinná firma mala zinkasovať štátnu dotáciu vo výške 1,4 milióna eur. Vlčan v tom však problém nevidel a peniaze odmietol vrátiť. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto s otázkami obrátil na dotyčných ministrov.

Nárok na odstupné by mal po septembrových parlamentných voľbách logicky vzniknúť aj členom vládneho kabinetu Ľudovíta Ódora (46). Z jeho skorších vyjadrení sa však zdá, že napokon môže byť všetko inak. "Za pár mesiacov by pochopiteľne nemala prislúchať taká istá odmena, ako za odvedené štyri roky práce. To platí aj pre ministrov aj pre predsedu vlády," povedal počas nedávnej tlačovej konferencie.

Premiér Ľudovít Ódor Zdroj: Jakub Kotian

Politológ Tomáš Koziak sa domnieva, že do budúcnosti by bolo vhodné znenie zákona prehodnotiť. "Istá skupina voličov, môže vyplácanie odstupného vnímať, ako provokáciu. A treba povedať, že možno aj oprávnene," zamyslel sa odborník.

"Problematické to je hlavne u ministrov, ktorí strávili na svojom poste krátku dobu," myslí si Koziak, ktorý by si vedel predstaviť úpravu tak, aby sa výška odstupného odvíjala od dĺžky zotrvania na danom poste. "Skutočne ide o nemalé čiastky, takže nová úprava by stála za zamyslenie," uzavrel.



