O incidente medzi poslankyňami parlamentu Romanou Tabák (Sme rodina) a Janou Bittó Cigánikovou (SaS) už vie celé Slovensko. Zákonodarkyne sa pochytili v jednom z bratislavských barov a každá prišla s vlastnou verziou toho, čo sa malo údajne udiať. Jedno je však isté, žiadne hýčkanie a opatera to neboli. Na incident zareagovala aj naša europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Svoj pohľad na udalosť zverejnila na sociálnej sieti.

"Ľudia sú vystrašení. Boja sa zimy, chudoby, zdražovania, prepúšťania, boja sa o svoje deti, o svoju bezpečnosť," píše a pokračuje: "Namiesto toho, parlament kvôli obštrukciám nepracuje. Noviny riešia mediálne prestrelky medzi ministrami a poslancami. Sulík sa stiahol do opozície, ale vojna s Matovičom sa neskončila. A poslankyne, ktoré mali prilákať ďalšie schopné ženy do politiky, aby sa rozriedil testosterón politických alfa samcov, sa podnapité bijú v nočnom bare."

Nicholsonová spomína na príhodu jej známej z nemeckej nemocnice, keď mame jej blízkej osoby diagnostikovali ťažkú formu rakovinu krvi. Lekár však podľa jej slov nesklopil hlavu a práve naopak, povzbudzoval pacientku a dával jej nádej na vyliečenie. A práve to podľa Nicholsonovej potrebuje práve teraz aj Slovensko.

"Nebojte sa. Zvládneme to. Čakajú nás ťažké časy vysokých cien, nezamestnanosti a krízy s energiami, ale existuje riešenie. Nie je to až také zložité," zdôraznila Ďuriš Nicholsonová a k vyjadreniu pripojila aj niekoľko bodov. Podľa europoslankyne bude dostatok peňazí z eurofondov na to, aby vláda zachránila najzraniteľnejších, ktorých má byť najviac v histórii.

Čo sa týka domácej politickej scény, vláda môže podľa jej slov pomôcť cez systémové a udržateľné riešenie (cez príspevky na bývanie, ktoré pomôžu ľuďom zaplatiť vyššie účty), tiež zastropovať ceny energií pre domácnosti. "A nakoniec môžu vysvetliť, akým spôsobom občania ušetria na energiách," doplnila europoslankyňa."

"A môžu vám ísť sami príkladom. Toto by mali urobiť okamžite po tom, ako prestanú riešiť samých seba, ako sa prestanú biť v krčmách a ako si spomenú na to, že v tej vláde reprezentujú občanov, ktorí tu a teraz potrebujú ich pomoc." ukončila svoje myšlienky Ďuriš Nicholsonová.

