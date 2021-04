"Dnes som si pozrela tlačovku ministra financií alebo skutočného šéfa vlády alebo čo to vlastne Igor Matovič je. Radšej som to robiť nemala. Stále som myslela na to, že si pamätám také časy: Keď Andrej Danko, Miroslav Číž, Jarjabek alebo Blaha urážali ženy a v prvej línii odboja stál Igor Matovič a kričal na nich, že sú primitívi, ktorí si trúfnu na slabšie ženy, ale nie na seberovných," napísala Nicholsonová.

V príspevku ďalej spomína na časy, keď Andrej Danko a Blaha velebili Rusko a robili rohožky pre Putinových rytierov zo sankčných zoznamov a ako užitoční trollovia šírili nezmysly zo Sputnika. Pripomína, že to bol opäť Igor Matovič, ktorý ich za to zvykol kritizovať.

Podľa jej slov, vtedy stála po boku Igora Matoviča, no dnes by sa vedľa neho už nepostavila. Hanbila by sa. Tvrdí, že je rada, že odišla zo SaS a nemusí spolu s nimi zdieľať ich nezávideniahodnú pozíciu.

Ďalej obvinila Matoviča, že je to on, kto úplne nepochopiteľne útočí na ženu – riaditeľku ŠÚKL a nezmyselne sa na ňu snaží presunúť zodpovednosť za kauzu Sputnik V. Dnes je to on, kto vážne poškodzuje meno Slovenska vo svete, vrátane EÚ. Ukazuje prstom na Ivana Korčoka a Martina Klusa a nazýva ich idiotmi. Tiež preukázateľne klame tak, že by sa za to, podľa jej slov, nemuseli hanbiť ani Fico a Kaliňák.

Na snímke europoslankyňa za SaS a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová počas brífingu s novinármi na tému "Nevyužité fondy EÚ, musíme konať" 8. februára 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

"Igor Matovič je hanba vlády zmeny, ktorá mala priniesť novú politickú kultúru. A je najväčším dôvodom, pre ktorý rastie už nielen Pellegrini a Fico, ale ešte aj ten Danko, ktorý by za normálnych okolností plával medzi ostatným politickým planktónom," píše na margo ministra financií.

Nicholsonová verí, že ak tu nevznikne jedna slušná alternatíva voči bývalým a súčasným vládnym stranám, už čoskoro budeme tam kde sme boli – budeme čiernym miestom na mape Európy.

"A poďakovať sa potom môžme Igorovi Matovičovi. Matovič musí odísť z vlády, najlepšie z politiky. Len nájsť toho, kto ho k tomu prinúti. Premiér Heger, ani koaliční partneri to asi nebudú, že?" Ukončila status europoslankyňa.

