Nezodpovedné a detinské! Za STATUSY dostal Matovič poriadny NÁKLAD. Odkazy, ktoré ho NEPOTEŠIA

Premiér Igor Matovič (47) je známy svojou vášňou pre sociálne siete a často uverejní niečo, čo mnohých pobúri. Niektoré jeho príspevky vyvolajú vlnu kritiky, no to, čo sa dialo po jeho najnovšom statuse, už išlo do extrému. Drsné slová, ktoré si premiér prečítal, mu museli byť dosť nepríjemné...