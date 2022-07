Čaputová spojila na Pohode príjemné s užitočným. V sobotu popoludní ju čakala debata so Štefanom Hríbom v diskusii, ktorá je súčasťou série rozhovorov pod názvom Café Európa. Do areálu trenčianskeho letiska však dorazila o čosi skôr, a tak si stihla pozrieť jednotlivé pódiá, stánky či sa porozprávať s ostatnými návštevníkmi. Okrem riaditeľa festivalu Michala Kaščáka jej spoločnosť robil partner Juraj Rizman. Ten si evidentne užíval, že si s prezidentkou konečne vyšiel niekam, kde nemusí až tak dbať na protokol. Svoju vyvolenú tak mohol po celý čas držať zamilovane za ruku. Bolo to však napriek tomu vhodné?

Rizman sa po boku prezidentky objavuje čoraz častejšie, je z nich obľúbený a zohraný pár. Zdroj: dp

„Každý politik si má uvedomiť, akú funkciu zastáva a aké sú jeho limity a hranice pre správanie sa na verejnosti. Určite festival Pohoda sa nedá považovať za konzervatívny krúžok alebo niečo, kde by boli nejaké striktné pravidlá správania sa. Jednoducho je to festival pre mládež, s hudbou a so zábavou. V posledných rokoch je to však určitým spôsobom aj taký politický šou program, kde sa prezentujú niektorí politici na verejnosti so svojimi či už politickými, alebo inými názormi na svet. Takže Pohoda týmto ničím nevybočila z predchádzajúcich ročníkov," zdôraznil odborník na protokol a etiketu Marek Trubač.

A čo hovorí na prejavy lásky na verejnosti medzi prezidentkou a Jurajom Rizmanom?

Marek Trubač pripúšťa, že je vhodné vedieť rozlíšiť, kedy je vhodnejšie sa správať odmeranejšie a kedy sa môže prezidentka správať úplne slobodne a voľne prejavovať svoje city. „Myslím si, že festival ako Pohoda je podujatie, ktoré naozaj je veľmi neformálne, tam sa nedá nejakým spôsobom limitovať, či sa držia alebo nedržia za ruky," hovorí. Ako odborník dodal, každý politik sa prezentuje tak, aký chce mať obraz v očiach verejnosti. "Volič si vyberá presne takého politika, akým je on sám. Najvyšší ústavní činitelia však musia mať na zreteli aj status, ktorý v spoločnosti zastávajú, a tomu by mali vedieť prispôsobiť aj svoj súkromný život na verejnosti,” uzavrel.