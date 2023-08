Zjavne pokojnejší však bol počas debaty v nedeľnej relácii O 5 minút 12 líder Smeru. Expredsedu vlády Hegera, naopak, musel počas vysielania opakovane zahriaknuť moderátor Marek Makara. Šéf Demokratov spustil monológ, išiel ako píla. A opäť recykloval naratív, lebo Fico...

Fico ubezpečil, že nedopustí falšovanie výsledkov volieb

Fico hneď v úvode ubezpečil občanov, že Smer nedovolí, aby bol výsledok predčasných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia už o päť týždňov, sfalšovaný. „Chcem ubezpečiť každého jedného občana Slovenskej republiky, ktorý má obavy týkajúce sa falšovania, že večer 30. septembra okolo 23. hod. budeme mať na centrále všetky tie tisíce zápisníc z každej jednej volebnej miestnosti. A budeme potom môcť na 100 percent skontrolovať výsledok, ktorý vyjde niekedy nadránom zo Štatistického úradu. Takže netreba sa báť toho, že by k falšovaniu došlo.“ Fico zároveň pozval všetkých do Zvolena, kde strana organizuje oslavy Slovenského národného povstania (SNP). Hegerovi v tejto súvislosti pripomenul, že vládne elity na čele s ním vlani „zakázali verejnosti, aby bola prítomná na pamätníku Slovenského národného povstania, a pamätník obkolesili odstreľovači“.

„Pán Fico, z toho všetkého, čo vy hovoríte, kričí len jeden jediný veľký nápis – a to je to, že sa bojíte väzenia,“ reagoval Heger na slová trojnásobného expremiéra. Vzápätí svojho diskusného súpera obvinil z toho, že do volieb bude klamať o stabilite a sociálnych istotách, tak ako to Smer hlása zo svojich bilbordov. „To môžete klamať ľudí, ktorí neboli na stoličke premiéra, ale ja som dva roky vládol v tejto krajine a môžem vám povedať, že ako syn 83-ročnej mamy veľmi dobre viem, aké sociálne istoty ste zabezpečovali, lebo už bola na dôchodku. A dôchodky ste zvyšovali o 1,2 eura. Pán Fico, vy ste sociálne istoty nezabezpečovali absolútne žiadne,“ rozhorčoval sa líder Demokratov, pričom Ficovi šplechol do tváre aj „istoty pre našich ľudí“ a tiež to, že bývalá vláda poskytla obyvateľom za tri roky viac istôt ako vlády Smeru za 12 rokov.

Už vtedy ho musel moderátor Makara prvýkrát zabrzdiť, aby dostali priestor aj iné témy. Napríklad o odvolanom šéfovi SiS Michalovi Aláčovi, ktorého priamym nadriadeným bol práve Heger ako premiér. Prečo ho odvolal až poverený šéf kabinetu Ľudovít Ódor a nie on? „Ja som bol viazaný koaličnou zmluvou, on koaličnou zmluvou viazaný nie je,“ argumentoval Heger. A pokračoval vo svojom monológu tak dlho, až ho opäť musel stopnúť Makara. A urobil to niekoľkokrát počas relácie. „Pán Heger, rešpektujte ma. Dajme priestor aj pánovi Ficovi,“ opakoval a Fico veľkoryso na Makarovo napomínanie Hegera iba poznamenal: „Veď ho nechajte, ešte mu dám tri minúty...“ Heger nad ponukou Fica ani na sekundu nezaváhal, tri minúty si chcel bez hanby vziať. Moderátor mu to však nedovolil. „Však pán Fico mi dal tri minúty...“ argumentoval Heger, že chce pokračovať. „Ale ja som tu moderátor,“ rázne ho napomenul Makara. Fico v reakcii na viac než „rozbehnutého" predchodcu Ľudovíta Ódora vyhlásil smerom k moderátorovi aj sarkastickú poznámku, že „dnes nás aj zbije“.

Hovorili o viagre aj nasadenom „neviniatku"

Keď sa už dostal šéf Smeru k slovu, jeho oponent bol obratom v defenzíve. „Pán Heger, taká dobrá rada: buď si dajte celú viagru, alebo žiadnu viagru, dali ste si asi iba polovičku viagry,“ takéto odporúčanie adresoval Fico Hegerovi. A ten hneď pobúrene reagoval: „Som šťastne ženatý, mám 4 deti a nepotrebujem žiadnu viagru. Zasahujete do môjho súkromného života.“ Potom však už Fico kritiku Hegera vybavil iným argumentom. „Pýtam sa, prečo teda, keď tak perfektne všetko robili, majú fantastické výsledky, nikto ich nechce. Pán Heger, vy ste si vlastnú vládu zruinovali a boli ste odvolaní. Potom ste si založili stranu. Ešte ani v tej strane vás nepustili dopredu, museli ste nasadiť nejaké neviniatko, aby to vyzeralo, že niečo tej slovenskej verejnosti môžete povedať," dodal Fico s odkazom na volebnú líderku Demokratov Andreu Letanovskú.



Fico sa na záver Hegerovi poďakoval za diskusiu, pričom nezabudol podčiarknuť, že sa veľmi dobre pobavil. Celý rozhovor politických lídrov a bývalých premiérov z nedele nájdete v relácii O 5 minút 12 v archíve RTVS.

Moho by vás zaujímať: