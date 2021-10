Nič to... Aj tak by sa dalo zhrnúť zvláštne stanovisko predsedu opozičnej strany Smer–SD Roberta Fica (57), ktorému mala byť odcudzená obrovská hotovosť. Údajnú krádež 50–tisíc eur priamo z vlastnej kancelárie totiž šéf smerákov polícii nenahlásil!

Podľa informácií denníka N mali niekdajšiemu premiérovi tento rok vykradnúť kanceláriu v straníckej centrále v čase dovolenky v Grécku. Odcudzili mu hotovosť 50-tisíc eur a zlaté mince, ktorých hodnotu expremiér nespresnil. „Čo je dôležitejšie vysvetliť, že Sulík má miliónový ranč v Austrálii s osobami, ktoré nechce pomenovať, alebo, že mne niečo ukradli z kancelárie a ja som to nenahlásil na políciu?" bagatelizoval situáciu Fico. „Iba naivný blázon by si dnes pustil ľudí ministra Mikulca do svojej pracovne. Nič by nevyšetrili, akurát by mi tam nechali mikrofóny," vyhlásil na sociálnej sieti.

Na objasnení krádeže však záleží europoslankyni Lucii Ďuriš Nicholsonovej (44), ktorá je odhodlaná „pomôcť" vypátrať zlodeja. „Keď niekomu ukradnú 50-tisíc eur a zlaté mince a on sa tvári, akoby mu ukradli 5 horaliek a nenahlási to na políciu, smrdí z toho veľký problém," napísala s tým, že sa na políciu obrátila s oznámením o podozrení z trestného činu krádeže.

Dve trestné oznámenia podal aj poslanec z SaS Ondrej Dostál. „Prvé trestné oznámenie sa týka samotnej krádeže. Druhé podozrenia zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu," uviedol taktiež na sociálnej sieti.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská však nepredpokladá, že by sa Fico pre neohlásenie krádeže dostal do problémov. „Je pravda, že ak zákon budeme vykladať doslovne z hľadiska výšky spôsobenej škody a príslušnej trestnej sadzby, potom je naplnená skutková podstata trestného činu. Podstata trestného činu neoznámenia trestného činu však spočíva v inom a je nepravdepodobné, aby bol poškodený ešte aj trestne stíhaný za to, že trestný čin, ktorý ho poškodil, neoznámil," zamyslela sa. „Nakoniec bude všetko závisieť od záverov orgánov činných v trestnom konaní. No podľa môjho názoru v tomto prípade pre neoznámenie trestného činu nakoniec obvinenie vznesené nebude," uzavrela.