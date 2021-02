Snaha objednať na Slovensko vakcíny Sputnik V, nezvládanie pandémie či nespokojnosť s prístupom premiéra Igora Matoviča. To boli hlavné dôvody, pre ktoré sa Miroslav Kollár rozhodol odísť. „Tento môj akt nie je namierený proti strane Za ľudí. Ja už naďalej nechcem legitimizovať to, ako Igor Matovič vedie túto vládu a manažuje pandémiu,” povedal Kollár v rozhovore pre náš denník.

Nespokojných je viac

Jeho odchod kritizuje okrem predsedníčky strany Veroniky Remišovej aj Vladimíra Marcinková. „Už nebude musieť zatínať zuby pri boľavých kompromisoch, ktoré sa v každom kolektívnom orgáne robiť musia,” povedala stým, že poslancov, ktorí sú nespokojní s vládou Igora Matoviča, je viac. Ale dodala, že poberať plat a nemať za nič zodpovednosť jej nepripadá fér. Nespokojnosť viacerých členov Za ľudí priznal pre denník Sme i primátor Nitry Marek Hattas.

Zmena Matovičovho prístupu k vakcíne Sputnik V, ktorá nemá registráciu v Európskej únii, rozhnevala aj člena Za ľudí Tomáša Valáška, odborníka na zahraničnú politiku. V tomto prípade podľa jeho vyjadrení nie je ochotný pristúpiť na kompromisy. A zastal sa Kollára. „Budeš chýbať. Ale úplne ti rozumiem,” napísal.

"Hyperambiciózny" Šeliga

Kolegu sa zastal aj podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga. „Kollárov odchod je ,hlasom na púšti’, hlas, ktorý verejne ,unikol’ zo zavretých sál Úradu vlády, salónov parlamentu a z centrál koaličných strán. Nie je dokonalý ani neomylný, ale je to pravdivé volanie po reflexii,” napísal Šeliga, ktorého s Kollárom spája priateľstvo. To, že by sa Šeliga zberal na odchod nám sám poprel: "Zo strany sa momentálne nechystám odchádzať, stále sa snažím bojovať o ideály slušného a spravodlivého Slovenska. Mám nádej, že to možné je, ak túto nádej stratím alebo nepríde žiadna reflexia, poviem verejne čo budem robiť." Podobný vývoj predpovedali aj jeho kritici. „Juraj Šeliga je hyperambiciózny homo politicus, ktorý sa snažil do politiky roky dostať už cez stranu KDH,” povedal nám zdroj z prostredia tejto strany.

Politológ viní Kisku

Rozpad strany Za ľudí politológ Miroslav Řádek nevylúčil. Problém vidí v samotnej strane. Tvoria ju podľa neho osobnosti, ktoré názorovo veľa nespája. „To, že by sa k Miroslavovi Kollárovi pridalo viacero poslancov, nevylučujem, hoci je to najmä otázka ponuky. Tomáš Valášek sa dokáže výborne uplatniť aj bez politického trička, aj Marek Hattas,” poznamenal. „V prípade Juraja Šeligu by bol odchod možný, ale neviem, kto by oňho stál,” poznamenal politológ.

Zo stavu strany viní najmä jej zakladateľa Andreja Kisku. „Je neaktívny nielen ako zakladateľ strany, ale kritickú situáciu krajiny nekomentuje ani ako bývalý prezident. Pokiaľ stranu zakladal len preto, aby ju hneď po voľbách opustil, tak to nemusel robiť vôbec,” uzavrel politológ.